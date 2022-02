Censura, postverdad, hipocresía progre... y un gran negocio

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , tenemos una discusión que va más allá del dinero, las cifras o los gráficos... pero en la que también los aspectos económicos son importantes: el debate sobre la postverdad, la libertad de expresión y quién decide lo que se puede o no se puede decir. Para ello contamos con Santiago Navajas, columnista en Libertad Digital, profesor de Filosofía y autor de Eso no estaba en mi libro de Historia de la Filosofía o Manual de Filosofía en la pequeña pantalla.

Como decimos, es un tema peliagudo, que no es directamente económico, pero que tiene muchas derivadas económicas. La nueva censura, ejercida a través de las grandes compañías tecnológicas (Facebook, Google, Twitter...), las universidades y los medios, tres sectores en los que la izquierda ejerce un control absoluto, que ha decidido aprovechar para (1) decidir lo que es verdad y lo que no (incluso aunque esa verdad reta el sentido común en muchos casos, por ejemplo, con la ideología de género) y (2) establecer quién puede decirlo y quién no (normalmente, ellos, sí; el resto, no).

Analizaremos las dinámicas que se esconden detrás de este fenómeno y nos preguntaremos qué puede hacerse para intentar cambiar esta tendencia y proteger derechos que creíamos seguros, pero que en los últimos años ya sabemos que no lo están tanto como pensábamos.

- Recomendaciones de lectura: a continuación, incluimos un enlace a algunos artículos relacionados con el tema del programa de esta semana.

La última columna de Santiago Navajas en Libertad Digital, “Jóvenes, pero sobradamente totalitarios"

en Libertad Digital, “Jóvenes, pero sobradamente totalitarios" Sobre cómo este fenómeno afecta a una de las instituciones clave en el desarrollo occidental de los últimos siglos, “La Universidad de la libertad"

en el desarrollo occidental de los últimos siglos, “La Universidad de la libertad" Sobre el papel de las grandes tecnológicas y los agujeros legales que están aprovechando para imponer la censura, “Twitter y Facebook, mamporreros del Estado progre (y los libertarios, aplaudiendo)", de Domingo Soriano, en Libertad Digital

- Música. En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es uno de las víctimas más famosas del clima de censura y fanatismo en el que está instalada parte de nuestra sociedad, Woody Allen. Todos los temas que hemos escuchado provienen de la banda sonora de sus películas:

"Whispering 2"

”At the jazz band ball"

“Frenesi"

“As time goes by”

------------------------------

