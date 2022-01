Cuánto cobraré de pensión (y cuándo): las respuestas a las preguntas que siempre te hiciste

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , recuperamos uno de nuestros temas. En realidad, podríamos decir que es EL TEMA, al menos si atendemos a las preguntas de nuestros oyentes, familiares y amigos. No hay ninguna otra cuestión de la economía española por la que nos pregunten más que por esto. Sí, nos referimos a las pensiones.

Por supuesto, nuestros amigos no nos preguntan por el déficit de la Seguridad Social, la composición de la Comisión del Pacto de Toledo o las características del sistema de cuentas nocionales en Suecia. Lo que les interesa es mucho más mundano: sólo quieren saber cuánto cobrarán, cuándo lo harán y qué grado de certeza pueden tener en lograrlo. Y a eso vamos a dedicar esta semana, a responder a las preguntas prácticas sobre las prestaciones de jubilación que nos hacen continuamente. Eso sí, Nuria Richart y Domingo Soriano mantienen las tradiciones y serán francos, para lo bueno y para lo malo, incluso aunque eso haga que algunos de esos amigos se enfaden.

Cuáles son las principales conclusiones de su conversación, sus apuestas para el futuro: pues que (1) sí vamos a cobrar una pensión; (2) será mucho menos generosa que la de nuestros padres, aunque eso no quiere decir que vaya a ser más baja; (3) la cobraremos más tarde, uno de los grandes cambios será en la edad de jubilación; (4) la cobraremos en un país más rico, pero no mucho más que el actual: será un país inmerso en un estancamiento a la griega o la italiana (un proceso del que en parte será culpable el sistema de pensiones); (5) hay riesgos relevantes de que se produzca un proceso similar al que vivió Grecia entre 2010 y 2015, con quiebra del Estado y recortes del 20-30% en las pensiones (pero esto no querría decir, ni mucho menos, que desaparecieran esas prestaciones o que dejasen de ser la principal partida de gasto público). ¿Muy deprimente todo? Bueno, también pueden tomarse la pastilla azul que les ofrecen nuestros políticos.

- Música. En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el compositor de música electrónica estadounidense Moby. Y estos son los temas que se han podido escuchar:

"Raining again"

”Beautiful"

”Lift me up"

”Run on"

”Porcelain”

------------------------------

Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo o iVoox. ¡Suscríbete!