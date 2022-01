Continuamos con las novedades en Tu Dinero Nunca Duerme para este 2022 en el que nos acompañarán, en algunas ocasiones, caras nuevas. Esta semana lo ha hecho Susana Criado, una de las periodistas más conocidas en el sector finanzas en España y directora de Capital Intereconomía en las mañanas de radio Intereconomia.

Y se estrenaba Criado, además de con Luis Alberto Iglesias de Value School, Manuel Llamas y Domingo Soriano, también con Pablo Martínez Bernal como invitado. El head of sales para Iberia de la gestora francesa Amiral Gestion, nos acompañó este domingo para abordar temas del máximo interés, no sólo porque la actualidad lo demanda, sino porque la capacidad de análisis de Martínez Bernal dejó titulares que no dejan indiferente a nadie.

Con Pablo Martínez Bernal abordamos la inversión en empresas de pequeña y mediana capitalización o "small caps" que, en el portfolio de Amiral Gestion y su fondo Sextant PME, lo componen empresas cuya capitalización oscila entre los 150 y los 2000 millones de euros. Este dato es importante ya que, como decía Pablo "en España hay compañías del Ibex que podrían entrar perfectamente en esa horquilla".

¿Por qué es tan interesante este producto? Porque son compañías que "tienen un potencial de crecimiento elevado. Una compañía pequeña que tenga un buen nicho de mercado en el que es líder y cuya industria esté yendo bien puede ver sus ventas incrementarse hasta multiplicar por 10 su capitalización". Una posibilidad que compañías grandes aunque muy buenas no tienen, o tienen más complicado. Martínez Bernal puso el ejemplo de Apple, "la compañía más valiosa del mundo, sin embargo el margen que tiene para multiplicar por 10 su capitalización no es muy elevado".

El criterio fundamental de Amiral Gestion para incorporar estas compañías a su cartera es que sean líderes en su sector y muy necesarias. Además, apunta a que, por norma general, son empresas que no están en el radar de muchas casas de análisis, por lo que el acceso a los equipos directivos es mucho mayor.

Finalmente, en cuanto a la valoración, las small caps europeas "es donde vemos mejores valoraciones por debajo de media histórica" lo que considera Martínez Bernal que es una oportunidad "muy atractiva".

La pregunta de… Carlos R. Braun

Otra de las novedades de esta temporada consiste en una pregunta que nos deja en el contestador algún amigo conocido del programa. En semanas anteriores, el director de ABC, Bieito Rubido, o la artista Alaska, nos dejaron sus inquietudes. En esta ocasión fue el economista Carlos Rodríguez Braun quien quiso preguntar al equipo de Tu Dinero Nunca Duerme por el modo en el que afecta la inflación y la más que previsible subida de tipos a la estrategia inversora.

Martínez Bernal señaló que las subidas de tipos no parece que vayan a tener el efecto que tradicionalmente suelen tener (contracción crediticia) "porque de momento son muy bajas, de cuarto de punto". En cualquier caso, señaló que "puede haber algún proyecto empresarial que de subir mucho los tipos, termine no saliendo o fracasando, pero creemos que esto es muy saludable porque el capital compite por proyectos finitos" y al final estas situaciones descartan a las compañías más débiles. "Por eso no nos gustan las empresas que tienen mucha deuda. Cuanto más ágiles sean las empresas, cuanto menos deuda y capex necesiten, en general son compañías más atractivas".

El equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, también destacó la importancia de la cultura financiera para identificar estos entornos inflacionarios y tener los conocimientos suficientes, al menos, para saber que dejar el dinero en una cuenta corriente o un depósito es una garantía de pérdida de poder adquisitivo, precisamente por efecto de la inflación. Para todos aquellos que quieran tener una buena base de cultura financiera, que quieran despertar sus ahorros, sanear sus finanzas y comenzar a invertir con sensatez y a largo plazo para construir un patrimonio, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme ha puesto en marcha con Value School el curso de El Despertador de Tu Dinero.

Inversión en tecnológicas

No podíamos dejar escapar la oportunidad de discutir con Pablo M. Bernal sobre el sector tecnológico, un sector que enfrenta en el plano teórico a grandes exponentes de la inversión value en España. Así, tradicionalmente los inversores más conocidos y de mayor éxito en este estilo suelen descartar la inversión en tecnológicas, por considerar muy complicado la valoración de este tipo de compañías, en entornos disruptivos donde las cosas pueden cambiar de una manera drástica y en el que las modas puede terminar por engordar mucho a una empresa.

Sin embargo, otros inversores value ven claramente el valor en este sector. Por su parte, Pablo M. Bernal se quedó en un punto medio y aportó un dato muy interesante: "En 2021 se ha producido algo muy interesante, el Nasdaq ha ofrecido una rentabilidad del 21% pero dentro del Nasdaq se ha producido una sangría. Hasta un 40% de las compañías ha caído más de un 50%. Eso en otras circunstancias sería un crak como el de la burbuja punto com". Pero como las FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) lo han hecho muy bien y están sobreponderadas en el indicador, por eso da la sensación de que el índice de las tecnológicas vuela, pero "bajo nuestro punto de vista, la tecnología se ha pegado una corrección brutal". Dicho esto, "creemos que hay que invertir en tecnológicas pero siempre es importante el análisis y las valoraciones".

El Valor de la Experiencia

Los expertos de Cobas Asset Managemente, cerraron el programa con su píldora del Valor de la Experiencia, en esta ocasión sobre la Escuela Austriaca de Economía.