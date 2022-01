La entrevista que la izquierda no quiere que escuches

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , tiene dos invitados que hacen honor al título del programa. Porque también ellos (que también tienen un podcast, llamado ExtremoCentro) están acostumbrados a que sus posturas no sean especialmente bien recibidas. Y es que no encajan en la versión oficial. Estamos hablando de Pedro Herrero y Jorge San Miguel, los autores de un libro de reciente publicación ExtremoCentro. El Manifiesto (Editorial Deusto) en el que han conseguido una mezcla que no es sencillo lograr: humor, ironía y un formato rompedor (lleno de colorines y dibujos); y, al mismo tiempo una crítica muy seria, profunda y fundamentada a esa nueva izquierda que quiere imponer, como si fuera la única, su visión de país, de sociedad, de relaciones humanas y de Estado.

Nuria Richart y Domingo Soriano hablarán con Herrero y San Miguel de los grandes temas que tratan en este volumen (y que cada semana diseccionan en su podcast): qué es la no-izquierda y cómo puede articularse la alianza entre conservadores y liberales para hacer frente al dogma del pensamiento único que permite que hables... siempre que no lo hagas muy alto.

También analizarán esa idea de que lo personal es político; pero lo es para todos. Por supuesto que las condiciones de vida y las elecciones que cada uno haga determinan en parte sus ideas. Por ejemplo, alguien que vive en una urbanización de un PAU con piscina probablemente tendrá unas prioridades diferentes a las de un tipo que reside en un piso compartido en Malasaña. ¿Queremos analizar qué hay detrás de cada elección? Bien, hagámoslo, pero en las dos direcciones.

Y por supuesto, discutirán sobre esas ideas que se han adueñado del espacio público sin que nadie las discuta. Por ejemplo, el decrecimiento: ¿queremos sociedades que gasten menos energía? Bien, planteemos seriamente las implicaciones, los costes, las consecuencias. Si tras ese debate llegamos a una conclusión determinada o la sociedad lo apoya de forma mayoritaria, ningún problema. Pero... tengamos el debate y expliquemos abiertamente las implicaciones de cada elección.

En resumen, una conversación y unos temas que la izquierda no quiere que escuches.

- Música. En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es Radio Futura. Y estos son los temas que se han podido escuchar:

“Enamorado de la moda juvenil"

“Veneno en la piel"

“La estatua del jardín botánico”

------------------------------

