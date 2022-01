Lorenzo Amor, presidente de la asociación mayoritaria de autónomos, ATA, ha explicado en La Noche de Dieter el primer episodio de la negociación con el Gobierno para ligar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos fiscales y, en primer lugar, ha criticado que mientras que en la mesa de negociación "lo que nos han enseñado son unos pantallazos" y el texto completo de la propuesta "no lo han mandado", resulta que "luego he visto en los medios las tablas" que no les han dado a ellos.

Además, tal y como ha explicado Amor la propuesta del Ejecutivo es un nuevo sablazo fiscal el toda regla: "El Gobierno plantea que la mayoría de los autónomos tengan que cotizar 700 euros más al año". Además, ha denunciado también que "los autónomos en pérdidas tendrán que cotizar a la Seguridad Social"

Amor, que ha dicho que en ningún caso su asociación dará el visto bueno a una propuesta como esta, ha asegurado que "el sistema de hoy es injusto, pero el que están ofreciendo es más injusto todavía" y ha destacado que "quién ha diseñado esto no ha tenido en su vida que pagar una cotización a la seguridad Social, otros la han pagado siempre por él".