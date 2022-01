Cuando venían mal dadas, los resultados no aparecían porque el entorno, la coyuntura, la crisis o el Covid. Y cuando era época de vacas flacas... tampoco, porque la crisis no había terminado o los mercados no lo reconocían o había todavía dudas que despejar. Por unas cosas o por otras, lo cierto es que los índices bursátiles españoles llevan 10-15 años de capa caída (arrastrada, la capa, dirían otros).

El pasado año ha sido buen ejemplo de cómo los índices españoles no terminan de arrancar. Y no ha sido un mal ejercicio. De hecho, el Ibex 35 ha recuperado casi un 8% respecto a los niveles de comienzos de año. Pero, incluso así, se ha quedado muy lejos de lo que marcan sus competidores: el CAC francés (29%), el FTSE Mib italiano (23%) o el Dax alemán (15%).

Eso sí, no todas las gestoras lo hicieron igual. Esta semana, por ejemplo, nos acompaña, en Tu Dinero Nunca Duerme, Carlos González Ramos, del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM, una gestora que ha conseguido una revalorización superior al 20% en su Fondo Iberia durante el último año. Y sí, hablaremos sobre el pasado, sobre cómo se han logrado esas rentabilidades y sobre las buenas alternativas de inversión que mantienen en su cartera; pero el objetivo fundamental será mirar al futuro: ¿Estamos ante el momento del Value Investing también en España? ¿Siguen creyendo que tienen todavía por delante un fuerte potencial de revalorización, incluso tras las subidas de los últimos meses? ¿Qué sectores les hacen ser más optimistas a futuro?

“Sí, hay oportunidades [en España y Portugal], aunque hay que identificarlas bien y separar el grano de la paja. Creemos que el valor de nuestras compañías está cerca del 130% superior al que marcan sus precios. Con un PER de 7 y con poca deuda, hay factores generales que nos hacen ser optimistas sobre nuestra cartera”, nos explica González Ramos.

Pero no sólo hablamos de Bolsa y de renta variable. También salió en la conversación el tema de la semana, del mes, del año... la inflación y cómo protegerse. ¿Con el inmobiliario, como muchos pequeños inversores españoles?: “La clave para protegerse ante la inflación es tener activos reales (como las acciones).

¿Subida de tipos? Pues es lógico [pensar que puede haberlas], aunque tampoco es factible hacerlo de forma muy rápida porque puede generar problemas con la deuda pública. En el caso de los activos inmobiliarios, es verdad que una subida de tipos no tiene por qué afectarles. No todos los activos responden igual: suele haber una correlación positiva entre los tipos de interés y los activos inmobiliarios residenciales (menos para hoteles u oficinas)”.