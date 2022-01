The King’s Man: La primera misión

¿Cómo era la famosa organización de espionaje de los Kingsman durante la Primera

Guerra Mundial? Cuando el mundo está en llamas, un grupo formado por los tiranos

y las mentes criminales más malvadas de la historia, entre ellos el carismático y

controvertido Rasputín (Rhys Ifans), se unirá para desencadenar una guerra que

matará a millones de personas. Para detenerlos, mientras los gobiernos no

intervienen a la espera de órdenes, un grupo de agentes armados y dispuestos

entrará en acción. El duque de Oxford (Ralph Fiennes), el joven Conrad (Harris

Dickinson), además de los experimentados Shola (Djimon Hounsou) y Polly (Gemma

Arterton) liderarán la primera agencia de inteligencia independiente cuyo objetivo

será velar por la paz.



Esta precuela de la franquicia Kingsman nos mostrará cómo era esta organización de

espías a principios del siglo XX. Este spin-off de la saga Kingsman está inspirado en

los cómics de Mark Millar y Dave Gibbons.



El contador de cartas

William Tell (Oscar Isaac) es un ex-militar con un problema de ludopatía. A Tell

solamente le interesa el jugar a las cartas. Su espartana existencia en el casino es

interrumpida cuando su camino se cruza con Cirk, un joven que busca ayuda para

poder llevar a cabo su plan para vengarse de un coronel militar, quien es también un

viejo enemigo de Tell.

Con el respaldo financiero de La Linda, Tell lleva a Cirk en un camino de casino a

casino hasta que el raro trío se centra en ganar el World Series de poker en Las

Vegas. Pero mantener a Cirk en el buen camino demuestra ser imposible,

empujando a Tell hacia la oscuridad de su pasado.

My beautiful Bagdad

Abu Nawas es un café de moda y un lugar de reunión popular para artistas,

comunistas, gays y exiliados iraquíes en Londres, cerca de la Mezquita Salafista.

Cuando Nasseer, un joven fanático religioso y sobrino del poeta Taufiq, ataca a los

amigos de su tío, pone en marcha un curso de acontecimientos que pondrá patas

arriba la vida de todos. Sergio Pérez entrevista al director de My beautiful Bagdad, Samir.

Vuelta a casa de mi hija

Si primero fue la hija, ahora es la madre. Vuelta a casa de mi madre 2 es la segunda

entrega de esta famosa comedia francesa. En esta ocasión es Jacqueline, que se

encuentra en plena renovación de su apartamento, quien se ve (felizmente)

obligada a ir a vivir unos días con su hija mayor Carole y su yerno, que están en

plena terapia de pareja. Lo que comenzó como algo puntual y solo por unos días,

Jacqueline ya es una más de la casa. Lleva varios meses con el matrimonio y no

parece que vaya a querer marcharse.

100 Días con la Tata

Los padres del actor Miguel Ángel Muñoz tuvieron que recurrir a la Tata (Luisa

Cantero) para que se hiciera cargo a su hijo mientras ellos hacían sus labores. Desde

entonces nunca se han separado. Pero tras varias complicaciones de salud de la

Tata, Miguel Ángel se da cuenta de que su historia de amor se puede acabar y

decide llevar a cabo todas las cosas que tiene pendientes de hacer junto a ella: un

viaje, conocer los orígenes de Luisa y hasta rodar una película juntos. Una aventura

que se ve truncada por la llegada de la pandemia. Un hecho que, lejos de

entristecerlos, hará que estén más unidos y disfruten más que nunca durante 100

días juntos en un pequeño piso. Arconada recibe en el estudio a Miguel Ángel Muñoz.

Klara y la Navidad en la granja

Klara es una vaca de la ciudad que está muy ilusionada por pasar sus primeras

Navidades en la granja de su padre. Pero este sentimiento se une a la decepción

porque él no disfruta de estas vacaciones. Cuando avisan a su padre para que ayude

a un vecino, Klara lo ve como la única oportunidad para llevar un ambiente navideño

al lugar, con el apoyo de un divertido elfo.

Teatro

GREASE EL MUSICAL es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el instituto de una pequeña ciudad americana en los años 50, habiéndose convertido en el gran musical del Rock and Roll por excelencia, además de en una de las películas musicales más taquillera de la historia.

Celebrando en 2021 los 50 años desde su estreno original en Chicago, GREASE continúa siendo una de las principales fuentes de inspiración para nuevas creaciones artísticas. SOM Produce se suma a este aniversario y estrena una nueva producción con una ambiciosa e innovadora puesta en escena, a cargo del mismo equipo creativo de Billy Elliot. Arconada recibe en el estudio a su director, David Serrano, y uno de los jóvenes actores, Jan Buxaderas.