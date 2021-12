Estadística 'chatarra': cómo evitar que nos engañen con mercancía averiada

Y esto, que ya sería peligroso por sí mismo, se une a una característica del ser humano de la que no podemos escapar: nos encanta montarnos películas en las que un dato es el protagonista. Es decir, nos dan una cifra y la descontextualizamos, le damos un significado que muchas veces no tiene y ya podemos desarrollar toda una historia con planteamiento, nudo y desenlace. Luego, además, habría que ver si la cifra es correcta, pero incluso aunque lo fuera, el problema no es esa cifra… sino la película que nos hemos montado alrededor de la misma.