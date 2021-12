No mires arriba

Kate Dibiasky, una estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy acaban de descubrir algo tan asombroso como peligroso. Un cometa en órbita se encuentra en el sistema solar y va directo a colisionar en la Tierra. A pesar de todos sus intentos por advertir al gobierno y la población, parece que la humanidad está dispuesta a tomárselo a broma. Con la ayuda del doctor Oglethorpe, Kate y Randall emprenderán una gira mediática que les llevará desde la Casa Blanca hasta el programa matinal más loco de la televisión para tratar de concenciar al mundo que está a punto de morir.

La vida era eso

María (Petra Martínez) y Verónica (Anna Castillo) son dos mujeres emigrantes españolas de generaciones distintas que coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica. Comienzan así a forjar una relación de amistad e intimidad. Tras un inesperado acontecimiento, María, la mayor de ellas, decidirá emprender un viaje al sur de España en busca de la madre de Verónica, la más joven de las dos. Una vez allí, María llegará a cuestionarse su más sólidos principios, y también el verdadero sentido del viaje. Arconada recibe en el estudio a Petra Martínez, recién nominada a los Premios Goya por este trabajo.

Querido Evan Hansen

Una carta que nunca debió ser vista, una mentira que nunca debió ser contada, una vida que nunca soñó que pudiera tener. Evan Hansen (Andrew Barth Feldman) está a punto de obtener lo que siempre ha querido: una oportunidad para finalmente encajar.

Un musical basado en las novelas escritas por Steven Levenson (If I forget, La desaparición inevitable de Tom Durnin y Siete minutos en el cielo) y dirigido por Michael Greif (Rent, Grey Gardens y Next To Normal)

El lodo

Una dura sequía asola las vastas extensiones de arrozales en el Levante español. Ricardo, un prestigioso biólogo, después de viajar por todo el mundo, tiene la oportunidad de volver a sus orígenes para cumplir una misión: proteger el paraje natural donde creció. Las medidas que debe tomar le enfrentarán radicalmente a los lugareños, que ven atacada su forma de vida y subsistencia, un enfrentamiento que tendrá consecuencias trágicas.

Tres pisos

Este drama italiano sigue la vida de tres familias que viven en la misma urbanización de uno de los barrios más pudientes de Roma. Cada uno con su historia, traumas y descontentos, la acción se centra en un joven matrimonio que sospecha que su vecino ha abusado de su hija, una madre con dos hijos que únicamente los cuida ella, ya que su maridos siempre esta fuera por trabajo, y un juez jubilado que trata de encontrar una motivación en su día a día.

¿Qué hicimos mal?

Lili tiene una relación estable con su pareja desde hace dos años. Aparentemente todo funciona entre ella y David. No obstante, hay una tristeza inexplicable que habita en su interior y que le impide ser feliz.

Para conservar su relación con David, Lili decide buscar a los cuatro hombres que fueron más importantes en su vida, con la intención de hacerles la misma pregunta: ¿Qué hicimos mal?

Cada uno de estos hombres representan un tipo de amor diferente para ella. Jesús, el descubrimiento del amor platónico de la infancia. Kilian, su primera pareja estable y amor idílico. Manuel, un amor erótico y salvaje, y con quien los sentimientos nunca quedaron del todo claros. Y Antonino, con quien nunca llegó reconciliarse tras la ruptura.

Todos estos hombres son reales y parte de la vida de Lili, que tendrá que dejar a un lado su pasado para que su relación con David tenga un futuro real. Sergio Pérez entrevista a la directora y protagonista de esta historia autobiográfica, Liliana Torres.

La familia Bloom

La familia Bloom sigue a Sam, una mujer que tras sufrir un desafortunado accidente queda paralítica. Su marido Cameron Bloom y sus tres hijos tratan de hacer todo lo posible para que esta nueva situación sea lo más llevadera posible. Contra todo pronóstico, un nuevo miembro llega a sus vidas para cambiarlas por completo: una cría de urraca que ha sido abandonada y a la que bautizan como Penguin Bloom. El pequeño animal alado dará un soplo de aire fresco a la familia y les hará reencontrar el sentido a sus vidas.

Zeros and ones

JJ (Ethan Hawke), un militar estadounidense que desarrolla sus labores en Roma, ve una gran explosión en la ciudad del Vaticano durante la noche. Así se embarcará en una complicada misión para desenmascarar y luchar contra un enemigo desconocido que mantiene en jaque al mundo entero. Si embargo tiene un problema: su hermano es un radical revolucionario que se encuentra en búsqueda y captura, y puede tener algo que ver con todo el asunto.

Alegría

Alegría (Cecilia Suárez) vive de espaldas a sus raíces judías, aunque desde que se mudó a Melilla y se instaló en la casa familiar no está siendo tarea fácil. Al enterarse de que su familia se traslada a su casa para organizar la boda de su sobrina con un joven melillense, su vida se pone patas arriba. Por suerte para ella, la joven marroquí que le ayuda en casa y su mejor amiga, siempre están dispuestas a ayudarle. La posibilidad de reencontrarse con su hija, hace que Alegría soporte con estoicismo y algo de mala leche la invasión de su casa por parte de su familia. Los preparativos de la boda harán aflorar tanto sus diferencias como todo aquello que les une. Sergio Pérez entrevista a la directora Violeta Salama y las actrices Mara Guill y Sarah Perles.

Teatro

Andrés Arconada entrevista a Diana Navarro por la obra En tierra extraña, en el Teatro Español. Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. No en vano él es el poeta más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. Ese encuentro debe producirse. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro Español de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción.

Federico acepta la invitación. Por un lado admira la voz de la cantante, por otro está deseoso de conseguir nuevos ingresos que, unidos al teatro, le permitan llevar el nivel de vida que siempre ha soñado y del que, al fin, está empezando a disfrutar. Eso sí, le han contado tantas cosas (y no siempre buenas) de la valenciana que acude con ciertos reparos, mucha curiosidad (y bastante retraso), al encuentro.

Pero, una vez frente a frente, las cartas se irán poniendo sobre la mesa. La verdadera razón de ese encuentro es avisar a Federico de que la situación del país es irreversible. Concha sabe de buena tinta que su nombre figura en varias listas negras. La “gente como él” debería huir al extranjero lo antes posible. Por su propia seguridad. Federico no cree que la sangre llegue al río y que los ánimos se calmarán.

Sin embargo, un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a pocos metros del teatro, hace a Federico replantearse la situación. Quizá debería huir. Concha le dice que ella le puede facilitar en ese mismo instante un pasaje para México. No debe perder un minuto. Pero el poeta no tiene tan claro que ese sea su destino. España es su patria. Y nunca se sentirá en ella EN TIERRA EXTRAÑA.