La líder de Ciudadanos ha sido entrevistada en Es la Noche de Dieter, comentando las supuestas tensiones entre el Gobierno y sus aliados, a las que ha restado importancia: "Yo lo veo más teatro que otra cosa", ha dicho, explicando que "ERC no le ha dado el ok a los Presupuestos por lo de Netflix, eso es la guinda", según Inés Arrimadas, sino que hace por distintas cesiones del Ejecutivo como los indultos a los golpistas, la ley de universidades o "la posibilidad de incumplir la sentencia sobre el 25% de castellano"…

"A Esquerra le interesa que Sánchez siga en Moncloa porque es la mejor manera de desmontar España", ha concluido.

Hablando de la situación en Cataluña, Arrimadas ha sido muy crítica también con lo que están haciendo los socialistas en esa región y ha comentado que "para lo único que sirve votar al PSC es para apuntalar al nacionalismo".

¿Qué puede hacer el constitucionalismo?

Sobre el papel del constitucionalismo en Cataluña Arrimadas ha mostrado su extrañeza sobre el hecho de que "sorprenda que Cayetana y yo hagamos un acto conjunto -en referencia al que protagonizaron ambas este miércoles en Barcelona- pues aunque estemos en partidos distintos podemos tener objetivos comunes", ha dicho.

La de Ciudadanos ha recordado que ella propuso al PP y el PSC "una lista conjunta" en las pasadas elecciones catalanas "y el PP dijo que no, no estuvieron por la labor". Sin embargo, ha señalado que la solución al problema del separatismo pasa por "gobernar España y tener un gobierno que no dependa de los separatistas". En su opinión "si gobernamos España podemos ir desmontando este nacionalismo tan dañino".