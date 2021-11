Andrés Arconada y Sergio Pérez comentan los estrenos de la semana empezando por lo último de Ridley Scott, La casa Gucci que cuenta con un gran reparto: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek y un irreconocible Jared Leto.

El filme gira en torno al asesinato de Mauricio Gucci, el nieto del fundador de la popular marca de moda. En 1995, Patrizia Reggiani (Lady Gaga), ex mujer de Mauricio, fue condenada por ordenar a un sicario que terminase con la vida del magnate tras descubrir que éste le había sido infiel. Basado en el libro-reportaje "The House of Gucci" de Marcia Gay Forden.

Encanto

La Disney está de estreno con Encanto que nos sitúa en el corazón de Colombia narrando la increíble aventura de una joven y su familia. Pero, sorprendentemente, todos los miembros del clan tienen poderes mágicos excepto la protagonista.

La hija

El gran estreno del cine español de esta semana es la hija, película dirigida por Manuel Martín Cuenca y protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnáiz. Irene es una adolescente de quince años que acaba de escaparse de un centro de menores. La joven, se ha quedado embarazada y ahora tendrá que vivir bajo la custodia de su tutor legal, Javier.

Ambos tendrán que aprender a vivir juntos y la chica tendrá que aprender a convivir bajo las reglas de Javier.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Nueva entrega de la franquicia Resident Evil, la adaptación cinematográfica de los videojuegos homónimos que vuelve a las pantallas tras un reinicio de la historia. Unos personajes distintos a los que ya conocemos y una trama diferente que nos dará una nueva visión sobre este universo de muertos vivientes.

Lamb

De Islandia nos llega la inquietante Lamb. María e Ingvar, una pareja sin hijos, descubren una misteriosa recién nacida -mitad niña, mitad oveja- en su granja en Islandia. La perspectiva inesperada de una nueva vida familiar les trae mucha alegría, sin saber que este insólito descubrimiento podría traerles la destrucción.

Imperdonable

Ruth Slater ha salido de prisión tras estar encerrada durante 15 años por un violento crimen: un doble homicidio en el que acabó con la vida de dos agentes de policía, responsables del desalojo de su familia de la casa de campo donde vivían. Lo que comienza como un intento por rehacer su vida junto a su hermana, pronto se tornará en un torbellino de emociones en busca de venganza.

Para saciar la sed que no ha dejado de atormentarla durante esos quince años, Slater centrará su objetivo en transmitir todo el dolor que ella ha sufrido a través de los hijos de los responsables de sus desgracias. Su destino será la venganza, fría y sin piedad que la quita el sueño desde aquel fatídico día en el que su vida y su naturaleza interior cambiaron para dar paso a la ira y la violencia en este intenso drama.

Adaptación de la exitosa miniserie inglesa homónima emitida en 2009, que fue protagonizada por Suranne Jones (Doctor Who) y cuyo guión para la gran pantalla corre a cargo de Scott Frank (Minority Report, El vuelo del Fénix).

Espíritu Sagrado

Para parte de la crítica de cine es la película española del año. José Manuel y el resto de miembros de la asociación ufológica Ovni-Levante se juntan una vez a la semana para intercambiar información sobre mensajes de otros mundos y abducciones. Julio, su líder, muere inesperadamente, dejando a José Manuel como el único conocedor del secreto de las estrellas que puede alterar el porvenir humano. Mientras tanto en España se busca a una niña que desapareció hace semanas.

El refugio

Se acerca Navidad y llegan las películas familiares como El Refugio. Una actor en horas bajas y un joven intérprete que amenaza con desplazar al primero gracias a las tretas del agente de ambos; la dueña del hotel de alta montaña y su enajenada hermana, creadora de una nueva y singular disciplina mezcla de yoga y fengshui; un grupo de niños con ganas de divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos; un botones taciturno que todo lo ve; y un tremendo temporal que les dejará a todos aislados justo antes de Navidad. Un fin de semana en el que todo puede pasar, y en el que pasará de todo.