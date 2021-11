Psicología de la inversión: trucos para no ser víctimas de nosotros mismos cuando invertimos

No es la primera vez que en Tu Dinero Nunca Duerme hablamos de sesgos, de finanzas del comportamiento, de psicología financiera, de cómo pensamos y de la diferencia entre la realidad y lo que se dibuja en nuestro cerebro. En esta ocasión, sin embargo, lo haremos con un enfoque un poco diferente. El enfoque que nos proporciona Carlos González Ramos, del equipo de relación con inversores de Cobas AM, que nos visita esta semana para presentarnos Brainvestor, la aplicación que la gestora acaba de lanzar con el objetivo de que todos tengamos a mano, a la distancia de nuestro teléfono móvil, algunas de las claves que nos serán muy útiles para invertir con sensatez y para no dejarlo ahí sino mantenerse despierto durante el resto de nuestra vida como inversores.

“Cómo no hayas trabajado bien tu conocimiento”, nos alerta González Ramos, acabarás equivocándote. Por ejemplo, siguiendo las modas, uno de los errores clásicos de los inversores, que entran en el mercado cuando está caro y luego se marchan en el momento de la estampida, cuando lo que venden está barato. Parece que en los mercados financieros hacemos lo contrario de lo que buscamos en nuestro día a día: lo que normalmente nos gusta (y deberíamos hacer lo mismo en Bolsa) es comprar cuando está barato y vender cuando más te dan.

“El primer paso es la base: el conocimiento. Es muy complicado dar consejos, lo mejor es que entiendan de lo que hablamos. Hay que dar herramientas e información”. Porque todo el mundo pregunta y busca atajos, pero en el mundo de la inversión pueden ser una forma de equivocarnos más rápido, no de llegar antes.

