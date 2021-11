Andrés Arconada y Sergio Pérez hablan de los estrenos de la semana, empezando por Spencer, del realizador Pablo Larraín, que retrata un pasaje en la vida de Diana Frances Spencer -más conocida como Lady Di- con la actriz Kristen Stewart como protagonista. La película, con guión de Steven Knight, cubre un fin de semana crítico a principios de los años 90, cuando la princesa Diana decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando y que necesitaba desviarse de un camino por el que iba a ser reina algún día. El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones navideñas en la Casa de Windsor situada en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra.

Última noche en el Soho

Sandy (Anya Taylor-Joy) es una joven apasionada por el diseño de moda que, misteriosamente, ha sido capaz de entrar en la década de 1960. Allí se encuentra con su ídolo, una cantante deslumbrante que en ese momento tan solo es una aspirante. Pero, no todo es lo que parece en la década de los 60 en Londres y pronto comenzarán a descubrirse horribles sucesos. Esta cinta de terror y suspense, que dirige Edgar Wright, transcurre en el barrio londinense del Soho.

La puerta de al lado

Berlín, distrito de Prenzlauer Berg. Daniel es una actor de gran éxito. Tiene un elegante apartamento, una bella esposa y una vida con sus hijos bajo control. Su vida es perfecta y está a punto de viajar a Londres donde le esperan para realizar una audición y participar en una película de superhéroes estadounidense. De camino al aeropuerto entra en el bar de la esquina, y allí encuentra a Bruno sentado, tranquilo, dispuesto a disfrutar el momento que lleva tanto tiempo esperando. Y así, este hombre eternamente ignorado, uno de los perdedores de la reunificación y una víctima de la gentrificación de lo que alguna vez fue Berlín Oriental, se venga. Arconada entrevista en el estudio al director y actor Daniel Brühl.

El poder del perro

Dos hermanos que son algo más que socios, son los propietarios conjuntos del rancho más grande de Montana. Phil (Benedict Cumberbatch) es el hermano brillante, un lector voraz, narrador elocuente y sagaz jugador de ajedrez. George en cambio es el ganso, el silencioso, el que aprende lentamente y se dedica al negocio. Claro que Phil es cruel, siente una gran sed de dominio y desprecia la debilidad de los demás, George por su parte tiene un alma amable y amorosa. Cuando este se case inesperadamente con una joven viuda (Elisabeth Moss) y la lleve a vivir al rancho, Phil comenzará una campaña implacable para destruir a la nueva esposa de su hermano y también al hijo de ella.



Drama basado en la novela The Power of the Dog (1967) de Thomas Savage, que escribe y dirige la cineasta Jane Campion (Top of the Lake, Bright Star) y que protagonizan Benedict Cumberbatch (Vengadores: Endgame, Patrick Melrose) y Elisabeth Moss (El cuento de la criada, Nosotros).

Años de sequía

El agente federal Aaron Falk vuelve a la localidad donde nació, tras más de 20 años, para ir al funeral de su amigo de la infancia Luke. Al fallecido se acusa de haber matado a su esposa e hijo antes de quitarse la vida, víctima de la locura que ha hecho estragos en la comunidad, tras más de una década de sequía. Cuando Falk acepta quedarse e investigar el crimen, reabre una vieja herida: la muerte de la joven Ellie Deacon, cuando tenía 17 años de edad. Falk comienza a sospechar que estos dos crímenes, separados por décadas, están conectados. En sus intentos por demostrar no solo la inocencia de Luke, sino también la suya propia, Falk tiene que enfrentarse a los prejuicios en su contra y a la ira reprimida por una comunidad conmocionada.

Antlers: criatura oscura

Una profesora de un aislado pueblo cerca de Oregón (Keri Russell) comienza a interesarse por un estudiante silencioso y enigmático (Jeremy T. Thomas), muy apartado del resto de su clase. Para desgracia de la mujer, esta preocupación se acaba convirtiendo en una experiencia de vida o muerte cuando el catastrófico secreto del niño amenaza con destruir el pueblo. La profesora recurrirá a su hermano (Jesse Plemons), un sheriff de policía del lugar, para trabajar juntos con el pequeño y tratar de salvar el mundo.

Libertad

La familia Vidal decide reunirse en su casa de verano para pasar el último verano con la matriarca de la familia, que sufre Alzheimer avanzado.Pero es un verano diferente para Nora, demasiado mayor para juegos de niños, pero demasiado joven para las conversaciones de adultos. Pero todo cambia con Libertad, una joven rebelde y magnética que le enseña un verano distinto a Nora, sintiéndose más libre que nunca. Sergio Pérez entrevista a la debutante en la dirección Clara Roquet.