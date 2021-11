Andrés Arconada y Sergio Pérez hablan de los estrenos de la semana empezando por Way Down, Nadie ha podido robar el Banco de España. Una entidad financiera absolutamente inexpugnable, de la que no hay planos, ni datos de qué clase de ingeniería se utilizó hace más de cien años para construir su cámara acorazada.

Pero este auténtico misterio no asusta a Thom Johnson (Freddie Highmore), el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo descubrir el secreto para acceder a su interior. El objetivo será un pequeño tesoro, depositado en el banco tan solo durante diez días. En diez días, Thom y su equipo tendrán que descubrir el secreto de la caja, montar un plan y preparar el asalto. La fuga tras el golpe coincidirá con la esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que enfrenta a España y Holanda, y que reunirá a cientos de miles de aficionados a las puertas del mismísimo Banco de España. ¿Serán capaces de alcanzar la gloria o acabarán en prisión? Arconada recibe en el estudio a Jaume Balagueró.

Eiffel

Habiendo finalizado su colaboración en la Estatua de la Libertad, el célebre ingeniero Gustave Eiffel (Romain Duris) está en la cima del mundo. Ahora, el gobierno francés le está presionando para diseñar algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889, pero Eiffel no está interesado. De repente, todo cambia cuando en su camino se cruza una misteriosa mujer de su pasado (Emma Mackey) y el fuego de su pasión prohibida se reaviva, inspirándole a cambiar la imagen de París para siempre.

Till Death

Tras de una cena romántica en su alejada casa del lago, Emma (Megan Fox, Transformers) se despierta esposada a su difunto esposo (Eoin Macken, Bosque maldito), a la mañana siguiente. Aterrorizada y aislada en pleno invierno, deberá escapar de las garras de unos asesinos a sueldo para esquivar el ingenioso plan de su recién fallecido marido.

My Hero Academia: Misión mundial de héroes

Una organización criminal conocida como Humanize pretende destruir a los poseedores de dones de todo el planeta. Para tratar de salvar a la población de las bombas especiales que han ocultado por todo el mundo se organiza una selección de héroes. Deku, Bakugo y Todoroki, que están haciendo prácticas en una oficina de héroes, también son parte de la misión desde el país de Oseon. Pero Deku se ve envuelto en un incidente y se transforma en el más perseguido de todo el país. Mientras tanto, Humanize lanza una declaración al mundo y dan un límite de dos horas. Ahora el futuro del mundo y de los héroes está en manos de los protagonistas.

El vientre del mar

Junio de 1816. La fragata la Alliance, de la Marina francesa, embarranca en un banco de arena ante las costas del Senegal. Al resultar inútiles los intentos para liberar el casco, no queda más remedio que abandonar la nave. Como los botes disponibles no son suficientes para acoger a todos los tripulantes, se construye una balsa de unos 12 metros de largo y 6 de ancho. En aquella embarcación precaria obligan a subir a 147 hombres: soldados, marineros, algún pasajero y unos pocos oficiales. El plan de evacuación de la nave prevé que los botes disponibles los remolquen hasta la orilla. Aun así, el pánico y la confusión se apoderan del convoy que intenta llegar a la costa. Por cobardía o ineptitud, los botes pierden contacto con la balsa. La soga que lo remolca se rompe, o alguien la corta. Los botes abandonan la balsa a su suerte. La corriente la arrastra, y desaparece en el horizonte.

The Sparks Brothers

Película documental sobre la banda de rock estadounidense Sparks. La cinta se centra en la figura de los hermanos Ron y Russell. Mediante entrevistas a los dos músicos, productores, compañeros de profesión y archivos de imagen y video, el filme hace un recorrido a la historia de la banda y sobre todo a la vida de dos de los principales pilares del grupo musical.

Tick, tick... boom!

En Netflix podemos ver la historia de un aspirante a compositor teatral en la ciudad de Nueva York. Mientras espera su gran oportunidad, Jon (Andrew Garfield) escribe una obra titulada Superbia, que espera sea una gran musical. Cuando se acerca a su treinta cumpleaños, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño imposible vale la pena.



Película basada en el musical autobiográfico del dramaturgo y autor de Rent Jonathan Larson, que dirige el músico, cantante y compositor Lin-Manuel Miranda, responsable de las canciones de la película Moana (2016) y una de las voces protagonistas de la película El regreso de Mary Poppins (2018). El filme lo protagoniza el actor Andrew Garfield (Lo que esconde Silver Lake).

Cuidado con lo que deseas

Ha llegado la Navidad, y Miguel y Laura deciden pasar las vacaciones de invierno con sus hijos pequeños en una cabaña en medio de la montaña. Este año el abuelo Benigno no puede pasar los festejos junto a su familia, sin embargo, sus traviesos nietos le roban su objeto más preciado: su bola mágica. Los niños comenzarán a usar el artilugio y darán vida a unos muñecos de nieve, que acabarán sembrando el caos allá por donde pasen. Arconada recibe en el estudio a Fernando Colomo y Dani Rovira.

Alerta roja

Un agente de la Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, tiene como misión encontrar y capturar al ladrón de piezas de arte más buscado del mundo. En el mundo de la delincuencia internacional, cuando se emite un aviso de 'Red Notice' se lanza una alerta global de caza y captura. Será un enfrentamiento entre las mentes más brillantes de estafadores del mundo frente a los mejores agentes rastreadores del mundo. Esta comedia de acción e intriga internacional es una idea original de Rawson Marshall Thurber, que escribe y dirige el filme.

Por fin solo en casa

Un matrimonio se enfrenta a un simple niño, Max, que parece haberles robado. Max es un niño de nueve años muy energético y una personalidad que choca con la de los adultos, además de tener la misteriosa habilidad de saber siempre qué hacer para molestarlos. Sin embargo, Mx también posee ese aura de inocencia y buen corazón que le ayuda a siempre salirse con la suya.

Pan de limón con semillas de amapola

El director Benito Zambrano vuelve a adaptar una novela, esta vez el best-seller Pan de limón con semillas de amapola. En un pequeño pueblo del mallorquín Anna (Eva Martín) y Marina (Elia Galera), dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se encuentran de nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer.

Son dos mujeres con vidas muy diferentes: Anna apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama, y Marina -por su parte- viaja por el mundo trabajando como doctora para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su enigmática herencia, las dos tendrán que hacer frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar los años perdidos. Arconada recibe Benito Zambrano y Eva Martín.