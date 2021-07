‘Le llaman Bodhi’, la mejor película de acción que también es la más gay

Le llaman Bodhi, dirigida por Kathryn Bigelow y producida por James Cameron, es uno de los títulos míticos del cine de acción. Juanma González y Dani Palacios dedican más de una hora a diseccionar todos los detalles de la película que lanzó a la fama a Keanu Reeves y Patrick Swayze... y que inspiró a la primera entrega de The Fast and the Furious.

