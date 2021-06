"No hay nada más humillante para un niño que una alabanza que no ha merecido"

Hace un año, Gregorio Luri visitaba por primera vez Economía para quedarte sin amigos. En aquella ocasión, la excusa era la publicación de uno de los libros que más nos habían gustado en 2020 (Domingo Soriano lo escogió como su libro del año): La escuela no es un parque de atracciones (Ariel).

Sus explicaciones, llenas de la lógica del estudioso y de la pasión del profesor que ama su profesión, nos encantaron. Así que no podíamos dejar pasar la publicación de su nuevo libro, “La mermelada sentimental. Cinco años de artículos en The Objective" (Ediciones Encuentro). Nuria Richart y Domingo Soriano le han vuelto a invitar para pedirle que nos hable de educación, del sentimentalismo en la escuela, de conocimientos y competencias, del miedo y la ambición.

Y Luri no nos ha decepcionado. Su mirada es crítica, porque tiene que serlo aquel que quiere ser mejor cada día, pero también amable y tierna. No confía mucho en la nueva ley de educación que la ministra Isabel Celaá ha impulsado, y lo explica con la tranquila convicción del buen profesor que es. Un enfoque diferente, a contracorriente aunque cada vez menos solitario, sobre cómo debería ser el futuro de la educación española. Eso sí, a pesar del tono sosegado de Luri... declaraciones no aptas para pedagogos de la modernidad.

Enlace a la página web de Gregorio Luri en The Objective.

- Música. En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es la cantante española La Bien Querida. Y estos son los temas que se han podido escuchar en el programa de esta semana:

"De momento, abril"

”¿Qué?"

”Dinamita"

”Tú conmigo”

------------------------------

