VOX denuncia las amenazas enviadas por carta no solo al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sino también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. La líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio ha recalcado en los micrófonos de esRadio, en el programa En Casa de Herrero, que "es muy importante que se denuncien las amenazas, nosotros siempre lo hemos hecho y así le he indicado yo a Iglesias que lo hiciera y me alegro que lo haya hecho. Es muy importante saber quién ha mandado esas cartas y más importante todavía es defender la libertad sin retroceder ni medio ápice".

La formación de Santiago Abascal se persona como acusación personal y, por ello, tendrá acceso a toda la investigación del caso y podrá conocer quienes son los posibles sospechosos.

Por su parte, el exvicepresidente y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que no es la primera vez que recibe este tipo de amenazas y ha apuntado en una entrevista concedida al digital El Salto a que los autores de estas cartas “han querido que se les vea como miembros de la Policía y de la Guardia Civil”.

Todos estos movimientos y encontronazos electorales han sido utilizados por el Partido Socialista para hacer campaña y ha pedido el voto “contra el fascismo de Ayuso y Vox”.

Por su parte, el director de Sin Complejos, Luis del Pino, ha calificado esta polémica situación de “patética” y ha recordado que, desde el inicio de la campaña, “energúmenos incitados desde cuentas de Podemos – haciendo referencia al exsecretario Juan Carlos Monedero – pedían reventar los mítines de Vox a pedradas”. Insiste Del Pino en que esto “sí son agresiones reales” y lo tilda de “totalitarismo en vena”. Además, no se explica como Iglesias ha recibido estas cartas teniendo en cuenta que “Correos tiene escáneres por donde pasan todas las cartas”.

Asegura el director de Sin Complejos que, en el caso en que verdaderamente las haya recibido, no sería el primer político al que le sucede puesto que es “el día a día de los constitucionalistas y de los políticos de PP, Ciudadanos y Vox en Cataluña desde hace años”. Recalca del Pino que Pablo Iglesias “tiene mucha suerte” porque “él solo recibe amenazas mientras que otros reciben piedras que impactan contra las personas” y asegura “que muchos querrían un intercambio de papeles porque una amenaza no mata ni hiere pero las piedras sí”.