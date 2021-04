Ayuso, a Iglesias: "No soy una mujer de Podemos y tú, misógino, no me vas a decir cómo expresarme"

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido en La Noche de Dieter que no está satisfecha al cien por cien del debate electoral porque "siempre se puede hacer mejor", pero ha asegurado que hizo lo que pudo "en una circunstancia en la que es muy difícil para una persona que está gobernando".

Preguntada por Pablo Iglesias y su reproche a que sonriera cuando le estaba echando en cara los muertos en las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus, la presidenta regional no se ha mordido la lengua: "A Pablo Iglesias le hubiera dicho en el momento en el que me espetó eso de "no sonría": perdona, pero yo no soy de Podemos, no soy una mujer de tu partido y, por tanto, tú, misógino, no me vas a decir cómo me tengo que expresar".

Y también ha aprovechado para desmentirle lo que dijo de que fue él quien ordenó a la UME qué residencias desinfectar: "Cuando se moría la gente en Madrid no estaban ellos, estaban los bomberos y el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, la UME, Protección Civil, Cruz Roja, los agentes… Todo el mundo arrimó el hombro excepto Pablo Iglesias y Pedro Sánchez". Al respecto cuenta J. Arias Borque que las fuentes consultadas por Libertad Digital recuerdan que Margarita Robles sí fue una de las autoridades delegadas según el decreto de Estado de Alarma –al contrario que Pablo Iglesias, que no lo fue– y era quien daba las órdenes a la estructura bajo su mando para poner en marcha las tareas.

Respecto al último sondeo del CIS que apunta a que el PP ganará las elecciones pero no podrá sumar con Vox, Díaz Ayuso ha dicho que "es la broma de todos los días. Esto es 'la Moncloa Press'. Están siempre maquinando para intentar retorcer la opinión pública. Lo intentan para movilizar a su electorado porque está triturado".

La candidata del PP a la reelección no ha querido entrar en posibles pactos de cara al 5 de mayo: "Vamos a dejar de hablar de qué vas a hacer tú o el otro... Lo importante es, por encima de todo, que no nos cambien el modelo de sociedad de Madrid".

Ayuso insiste en buscar soluciones para tener inmunizada cuanto antes a toda la población y ha criticado que haya habido "un cuello de botella burócrata y se han escudado en el 'no se puede' porque lo dice Europa", pero ha dicho que "hay que ir contra ese 'no se puede'. Yo tampoco podía construir un hospital en 100 días y lo hice. Todo el rato hay que pelear", porque según ha dicho al final Europa va a abrir la mano y en España no se ha hecho nada.