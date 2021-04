El sueño americano, de los pioneros a 'Gran Torino'

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , tratamos un tema siempre polémico: la inmigración. Y lo hacemos fijándonos en el país que más éxito ha tenido a lo largo de la historia, EEUU. El sueño americano, la frontera, el oeste... son lo más parecido a una utopía que han tenido el liberalismo y el conservadurismo (dos ideologías muy poco proclives a los sueños y enraizadas en lo que se puede ver y tocar). Esas comunidades de ciudadanos libres, que se lanzaban a la aventura alejados del Estado y que iban construyendo su futuro, integrando a los recién llegados sin mirar demasiado a las diferencias de cultura o religión.

¿Sí? Bueno, digamos que algo de eso hubo, pero también que tenemos idealizado el proceso. Desde las primeras oleadas de inmigrantes que llegaron a las costas americanas en el siglo XVII, hubo tensiones entre los ya asentados y los que llegaban luego. Los hijos de irlandeses o los italianos ahora son tan americanos como el resto, pero en su momento fueron mirados con desconfianza por los descendientes de los ingleses o alemanes.

Para hablar de todo ello, Nuria Richart y Domingo Soriano han invitado a José Carlos Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana y un gran conocedor de la historia norteamericana. Con él discutiremos sobre los inmigrantes de ayer y de hoy. Y nos preguntaremos qué hay detrás de esas comunidades (el caso más claro es el de los asiáticos) que se han integrado tan bien en la sociedad estadounidense que no sólo se han acercado a los niveles de vida del norteamericano medio, sino que lo han superado. Como excusa, Gran Torino, quizás la obra maestra de Clint Eastwood, una película que sabe mostrar como pocas las contradicciones de unos y otros, y que nos insinúa la respuesta a una pregunta que hay que hacer siempre en voz baja: ¿por qué no dejamos que los recién llegados a EEUU hagan lo que siempre hicieron los que les precedieron: trabajo duro, cohesión familiar-comunitaria y respeto a la ley de acogida? A ver si las nuevas tendencias (ayudas, políticas de integración, discriminación positiva, subvenciones...) van a ser el problema y no la solución.

- Música. En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es la banda británica de rock alternativo y art rock Radiohead. Y estos son los temas que se han podido escuchar en el programa de esta semana:

" Everything In Its Right Place "

Everything In Its Right Place ”Creep"

”High and dry"

” No Surprises "

No Surprises ”Karma police"

” Paranoid Android”

Únete a nuestro canal de Telegram.

Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Podimo, iVoox, Apple Podcast o Spotify. ¡Suscríbete!