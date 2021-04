"Acabemos con los coches eléctricos para cuidar el planeta"... y otros lemas 'verdes' que no te esperas

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , nos haremos pasar por videntes. Vamos a adivinar el futuro. ¿Todo el futuro? No. Sólo una parte.

Analizaremos cuáles son los lemas, campañas, titulares y consignas con los que nos machaca el ecologismo oficial cada día. Porque nos machacan con ellos. No hay forma de poner la tele, de leer un periódico, de ir al súper o de asistir a la función de Navidad del colegio sin que te asalte el mismo mensaje: eres malo, estás destrozando el planeta, estamos cerca de asistir a una catástrofe sin paliativos, el calentamiento global es un desastre y es por tu culpa...

En este relato hay buenos y malos: el coche eléctrico vs el de gasolina; el molino de viento vs el carbón o el petróleo; Alemania y su política de cierre de nucleares vs Francia; la biomasa (pellets) vs las calderas tradicionales de gas o gasóleo. Pues bien, en cada uno de estos cuatro casos, Nuria Richart y Domingo Soriano nos advierten: todo aquello que creemos que estamos haciendo bien, es verde, sostenible y ecológico... nos lo echarán en cara. Y no unos desconocidos: nuestra apuesta es que los que nos acusarán son los mismos que hoy nos empujan a apoyar esas políticas verdes. ¡¡¡Los mismos!!!

Y como siempre, usaremos la economía para comprender algunos de esos argumentos y para analizar con más perspectiva cada uno de ellos (los artículos citados en el podcast, a continuación):

(1) Recordaremos que nada es gratis para explicar las razones por las que las energías renovables, sobre todo la eólica, empieza a tener tan mala prensa en algunas partes de Europa.

(2) Explicaremos, con la excusa de la biomasa, qué es el “efecto cobra" y cómo los incentivos cobran vida propia una vez que los políticos los aprueban, generando efectos inesperados y no siempre bienvenidos

(3) Viajaremos hasta Alemania para recordar que uno de los principales problemas de nuestra época es esa creencia en que se puede tener todo, sin costes. Y analizaremos la diferencia entre el discurso público (lo que decimos que preferimos) y el comportamiento individual (lo que hacemos de verdad).

(4) Y volveremos a hablar del uso y la manipulación de las estadísticas: de cómo las usamos más para confirmar nuestra creencia previa antes que para buscar una verdad objetiva tras los números

- Música. En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico The Cure. Y estos son los temas que se han podido escuchar en el programa de esta semana:

" Boys Don't Cry"

“Close to me”

“In between days”

“Just like heaven"

“Lullaby”

“The love cats”

