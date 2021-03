No han sido años sencillos para el value investing patrio. Las grandes gestoras que siguen este enfoque han sufrido mucho desde 2017-18. Y la crisis del covid parecía el remate. Los diferenciales entre el mercado (los índices) y los rendimientos de algunos de los gestores más famosos de nuestro país crecieron sin cesar entre 2019 y el comienzo de 2020.

Durante los 18-24 meses previos al estallido de la pandemia, parecía que incluso los más grandes habían perdido su toque. Y en España, el más grande y más conocido es Francisco García Paramés. Cobas AM, el vehículo de inversión que fundó tras su salida de Bestinver y que constituyó el nacimiento más sonoro de una gestora en nuestro país en la última década, llegó a acumular caídas superiores al 40-50% desde su nacimiento.

Desde la gestora, los mensajes se ceñían al canon value: “paciencia, largo plazo, descorrelación con el mercado, al margen de modas...”. Y tras unos años complicados, aquellas palabras parece que ahora empiezan a dar resultados.

Este domingo, Carlos González Ramos, el director de relación con inversores de Cobas visitaba Tu Dinero Nunca Duerme. Y nos explicó la evolución en los últimos meses de sus fondos: “Estamos convencidos de la cartera que tenemos”, aseguraba, “nuestro margen objetivo sigue siendo muy amplio”, superior al 100% en todos sus fondos, incluido el ibérico.

Eso sí, González Ramos no rehuyó las preguntas complicadas: “Nuestros clientes nos preguntan mucho qué le ha pasado al value en los últimos años. Explicar el motivo por los que los fondos value españoles lo hicieron peor y ahora se recuperan es complejo, hay muchos factores: desde unas inversiones descorrelacionadas [con lo que está de moda en el mercado], negocios aburridos, no seguidos por los analistas, compañías que no están de moda”. El problema de este enfoque es que ver los resultados “requiere tiempo, porque muchos de nuestros negocios no son conocidos” ni seguidos por el mercado.

“Desde noviembre hasta marzo, las rentabilidades de Cobas han superado el 50%”, celebraba González Ramos, “la inversión en este tipo de negocios a la contra es lo que ahora el mercado está valorando. Hay cierto interés en nuestros valores. En términos relativos, hace doce meses estábamos en el peor momento del value frente al growth desde hace 40 años”. Esta diferencia se ha estrechado mucho en los últimos meses y ya hay quien habla de la remontada del value. En Cobas están convencidos de que siguen posicionados para aprovechar el rally: “Nuestros valores del fondo internacional tienenun PER 7-7,5. De media, en el mercado europeo, compañías similares se mueven en niveles de valoración de PER 16-18. Aunque en EEUU estamos viendo muchas compañías con un PER por encima del 20”.