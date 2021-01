La realidad tras la factura de la luz, sin trampas: qué pagas y cómo puedes reducirla

¿Pagamos mucho por la luz? Sí, seguro. Cada mes, cuando nos llega el recibo, protestamos. Cuando sube y cuando baja. Con frío y con calor. Pocas cosas unen más a los españoles, a izquierda y derecha. Y es curioso, porque es una obsesión que no tenemos con el precio de otros servicios. Ni el teléfono, la gasolina o el agua generan tanta polémica.

Pues bien, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos , Nuria Richart y Domingo Soriano se juegan el todo por el todo: nos van a decir lo que no queremos escuchar, lo que más nos enfadará, lo que nadie nos dice... que la luz no es cara y que, en realidad, pagamos lo que hemos decidido pagar (nosotros o nuestros representantes).

Sobre el primer punto, Richart y Soriano se preguntan si realmente es caro un bien que nos cuesta 2-3 euros al día (la factura media de la luz, para el consumidor doméstico, ronda los 60-65 euros al mes), y que al mismo tiempo necesita las enormes inversiones que requiere el sistema eléctrico. Su planteamiento es que si uno mira una central nuclear o una presa hidroeléctrica, lo que llama la atención es que no nos cobren más.

Y, si lo enfocamos desde el lado del consumidor y su utilidad, ¿nos merece la pena pagar 2-3 euros a cambio de todo lo que podemos hacer con la electricidad? Parece claro que sí.

También es cierto que la pregunta importante es otra. Porque, incluso aunque admitamos que 2-3 euros al día no es mucho, lo que nos interesa es ¿sería posible pagar menos? Y la respuesta, también incómoda, es que sí sería posible, pero que hemos decidido optar por alternativas más caras. ¿Quién lo ha decidido? Pues nuestros representantes, a los que nosotros hemos votado (y que llevaban en sus programas, en letras bien grandes, las medidas que han encarecido el recibo).

En cualquier caso, para ayudarles a responder a todas estas preguntas, Soriano y Richart invitan a un gran amigo de esRadio y Libertad Digital. Una de las personas que más ha escrito sobre el precio de la luz en España y que mejor lo explica: Manuel Fernández Ordóñez, doctor en Física Nuclear.

¿Pagamos mucho en España? ¿Quién es el culpable? ¿Las eléctricas? ¿El Gobierno? ¿Aznar? ¿El mercado?

¿Es cierto que pagamos "lo que hemos decidido pagar"?

¿Qué se incluye en la factura de la luz? ¿Qué nos podríamos ahorrar de todos esos conceptos? ¿Cuántos impuestos abonamos con la luz?

¿Cómo se fija el precio de la luz en España? ¿Hay algún sistema mejor?

¿Qué es eso de los beneficios caídos del cielo?

Y el ejemplo de los aguacates y las patatas que ponía hace poco Podemos: ¿es una buena metáfora?

¿Cuánto se llevan las renovables? ¿Eran necesarias las subvenciones? ¿Había otra forma de hacerlo?

Y la nuclear: ¿por qué la odiamos tanto? ¿Realmente es la energía más barata?

Son muchos temas, muy complejos y parecen demasiados para una sola hora de radio. Pero con un sabio como el Mafo bueno de nuestro lado, todo es posible. Y con un bonus track para los oyentes de EPQSA: una pista para que todos reduzcamos, al menos un poco, nuestra factura de la luz. Y no, no nos referimos a volver a las lámparas de aceite o a tirar la tele y el ordenador por la ventana (aunque esto último, a lo mejor, no era tan mala idea).

