La economía de los temporales: lo que NO hemos aprendido de Filomena

Esta semana, Economía Para Quedarte Sin Amigos se enfrenta al más difícil todavía. A uno de sus retos más complicados: Richart y Soriano le van a decir a toda esa gente que se quedó sin luz o calefacción, o que se quedaron en el coche atrapados durante horas... que lo que les pasó es normal, que no fue culpa de los políticos o las compañías de gas, que era inevitable. Si después de esto alguien les sigue hablando, ya no sabemos qué más pueden hacer.

Su punto de partida es polémico: Soriano asegura que "no es posible estar preparado para una nevada cada 50 años". Y no hablamos sólo de invertir más dinero o comprar quitanieves, sino de estar preparado en general: saber cómo reaccionar, anticiparse, actuar antes-durante-después... En su opinión, es imposible.

De hecho, su planteamiento gira en torno a otra afirmación polémica: la comparación correcta no es decir "en Berlín, Oslo o Varsovia nieve así todos los años y no colapsa"; lo que hay que pensar es "¿podría Oslo soportar la mayor nevada en 50 años?". Es cierto, allí la "mayor nevada en 50 años" sería el triple que Filomena. Pero lo importante, en su opinión, no es la cantidad de nieve, sino su recurrencia.

A partir de ahí, llega una pregunta complicada: ¿cuánto y cómo prepararnos para este tipo de fenómenos? ¿Hay que invertir en quitanieves para esta eventualidad? ¿Y para el resto de catástrofes posibles: inundaciones, olas de calor, huracanes, etc...? ¿Cuánto nos costarían unos servicios públicos preparados para todo?

La solución que nos proponen Richart y Soriano es complicada: aguantarnos. Eso no quiere decir "no hacer nada". Hay que trabajar antes para minimizar los efectos; durante para protegerse; y después para recuperar la normalidad lo antes posible. Pero debemos asumir que no estamos preparados (y no lo estaremos por mucho dinero que invirtamos) para situaciones como ésta. Todos estos argumentos, y muchos más, en este nuevo episodio de Economía Para Quedarte Sin Amigos.

