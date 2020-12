Francisco Santolaya, presidente del consejo general de la Psicología de España, ha explicado en Es la Mañana de Federico cómo afronta el ser humano una situación como una pandemia. "El ser humano no está preparado nunca para asumir la muerte, por eso la sociedad ha establecido una serie de ritos funerarios que nos ayudan a asumir la pérdida de un ser querido". Uno de los problemas de la pandemia es que "al principio esos rituales fueron imposible llevarlos a cabo".

De hecho, ha contado el caso de una madre que le contaba cómo llevó a su hijo al hospital, no pudo verlo y lo que le devolvieron fue una caja de cenizas. "Si en condiciones normales es difícil asumir la pérdida de un ser querido, pues imagínense una pareja de personas mayores que llevan viviendo juntos desde hace 40 años, desaparece y no hay opción de acompañamiento familiar ni nada".

La importancia de los ritos funerarios, ha apuntado, es que "sirven de acompañamiento, no al difunto, sino a la familia". Ritos importantes que vemos "históricamente desde las plañideras de la antigua Roma hasta la actualidad". Sin embargo, "en la sociedad actual la muerte no existe, es un concepto que nadie quiere abarcar, por ejemplo no se habla de suicidios..."

Por todo ello, "los humanos tenemos mecanismos de defensa que regulan el comportamiento, y dentro de esas normas lo que hace es que creamos cierta habituación a la información, ya sea en pandemia o en guerra". para poder acostumbrarnos por ejemplo a que haya mil muertos diarios por Covid. "Posteriormente las personas presentamos sintomatologías como ansiedad, depresión o sentimiento de culpa y a los meses pueden aparecer patologías postraumáticas".

Santolaya ha vaticinado que "2021 va a ser un mal año" ya que a las consecuencias de la pandemia tenemos que sumarle la situación económica que se avecina, "la necesidad de estabilidad económica produce mucha angustia y eso va a sobrecargar la atención primaria y la especializada". De hecho, durante la pandemia "los servicios de atención primaria especializada en la psicología clínica se ha visto que no eran suficientes para atender lo que hemos pasado, y no van a ser suficientes para lo que viene, no hay psicólogos suficientes para lo que se nos viene encima".