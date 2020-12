El exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros ha explicado en La Noche de Dieter los pronunciamientos que viene haciendo contra la política desarrollada por Pedro Sánchez al frente del Gobierno y, sobre todo, sus pactos tanto con los separatistas.

Redondo Terreros ha asegurado que el país se encuentra "en una situación muy grave y muy complicada" tanto en lo político como en lo económico, donde el momento es "dramática".

Además, ha comentado que en esas circunstancias la coalición en Moncloa no es precisamente la mejor opción: "Un Gobierno entre socialistas y comunistas es siempre malo para los socialistas y malo para el país"

"Indignado" con las "lecciones de Iglesias"

El exdirigente socialista ha explicado que el comunicado que hizo público hace unas semanas surgió porque "estaba indignado por las lecciones que nos da Iglesias sobre lo que es una alegría para la democracia" y ha dicho que "no se puede blanquear a Bildu de la forma que están blanqueándolo".

Además, ha insistido en que "la verdadera victoria de la democracia fue la derrota de la banda terrorista" y ha exigido a Iglesias que "no nos de lecciones" porque "cuando estaban asesinando a personas daba charlas en las herrikotabernas".

También ha criticado la alianza del Gobierno con ERC: "Es muy complicada", ha dicho, y se ha preguntado "cómo explicamos que los PGE los aprueba un partido que tiene sus dirigentes en la cárcel y otro que recibe calurosamente a los presos de ETA, que reivindica la historia de ETA".

"Un partido serio, un gobierno serio no puede depender de ellos, los fines no justifican los medios, los PGE no justifican esto", ha dicho, recordando que PSOE y Podemos "tenían la opción de Ciudadanos" y que "la democracia tiene límites jurídicos pero también morales".

La "banalización de la democracia"

Precisamente, para Redondo Terreros "lo que estamos viendo es la banalización del estado de derecho, de la democracia social-liberal" y ha puesto como ejemplo de ello lo que está ocurriendo con la renovación del CGPJ.

A este respecto, Redondo Terreros se ha mostrado "partidario de un acuerdo entre PSOE y PP", pero sobre todo ha explicado que el problema "no se soluciona con leyes dictadas en caliente, con una actitud de venganza y tratando de menguar las capacidades de negociación del contrario."