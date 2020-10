Retrato de Largo Caballero, el socialista que se adelanta a Hitler en la fórmula totalitaria de "el futuro nos pertenece"

Nuria Richart, junto a los historiadores e investigadores Miguel Platón y Pedro Fernández Barbadillo repasan la biografía de Largo Caballero (Madrid, 1869–París, 1946), discípulo de Pablo Iglesias Posse al frente del sindicato UGT y ministro socialista durante la Segunda República.

Largo Caballero pasó de colaborar con el dictador Miguel Primo de Rivera a amenazar en sede parlamentaria a sus rivales políticos con una guerra civil en 1931, recién estrenada la República. En 1933 reclamó en un discurso "todo el poder para el partido socialista" en una fórmula similar a la que años más tarde usaría Adolf Hitler cuando dijo aquello de "el futuro nos pertenece". Antidemócrata, en sus discursos agitaba a las masas contra "la dictadura burguesa" y "la propiedad privada".

Fragmento del discurso recogido en el Acta de sesiones del Parlamento español del 23 de noviembre de 1931. Largo Caballero amenaza si no se logra la mayoría para gobernar:

“Ese intento sólo sería la señal para que el PSOE y la UGT lo considerasen como una provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto al partido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil”.

Artículo publicado en el periódico del PSOE “El Socialista” en noviembre de 1933. Largo Caballero se niega a aceptar la victoria electoral de la CEDA, la coalición de derechas:

Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? (Una voz en el público: ‘Como en Rusia’). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente (Gran ovación). Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil…