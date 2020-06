El libro que tienes que leer si te importa la educación de tus hijos

Esta semana, Economía para quedarte sin amigos vuelve a uno de sus temas favorivos, la educación. Y lo hace en la mejor compañía posible, la de Gregorio Luri, uno de los principales intelectuales conservadores españoles de la actualidad, que presenta su nuevo libro "La escuela no es un parque de atracciones. Una defensa del conocimiento poderoso".

No es un libro más: Domingo Soriano asegura que es el ensayo sobre educación que más le ha gustado en los últimos 5-10 años. No sólo eso, nos asegura que es un magnífico volumen para todos aquellos que, aunque no tengan hijos, también quieran conocer algo más sobre el proceso de aprendizaje continuo en el que todos estamos involucrados.

El título y el subtítulo del libro ya son una toma de posición. Luri no hace prisioneros y señala (con rigor, datos, experiencia y sabiduaría) los dogmas que la nueva pedagogía lleva imponiendo desde hace décadas (porque se llama "nueva", pero no deja de repetir recetas fracasadas).

¿Por qué creemos que hay conocimientos inútiles?, se pregunta Luri, que nos avisa de que sólo el conocimiento te da acceso a la posibilidad de experimentar, innovar y crear. Frente a esa idea que desprecia el saber y lo fía todo a las experiencias o las habilidades, el filósofo navarro reivindica el "conocimiento poderoso", el esfuerzo, el trabajo, la memoria y el dominio profundo de las materias. Y no lo hace desde un punto de vista elitista o anticuado; al contrario, lo hace porque sabe que estas herramientas son las únicas que pueden igualarnos a todos y nos permiten acceder a esa nueva economía del conocimiento que cada vez está más presente en nuestras vidas: "El que es pobre, sólo tiene sus codos. Pero a los pobres les negamos el conocimiento y les ofrecemos acompañamiento emocional".

En este sentido, se pregunta por qué los partidos (y, en general, las personas) conservadores han dejado la educación en manos de la socialdemocracia: "El discurso predominante se ha impuesto por incomparecencia del adversario".

Estas tendencias, dominantes en los planes de estudio y la legislación desde hace décadas, no sólo no benefician a aquellos a los que dicen proteger, sino que los deja a la intemperie: "Estamos asistiendo a un proceso objetivo de privatización de la escuela", advierte Luri. Y no lo dice por el papel de la enseñanza concertada o por las polémicas que aparecen en los medios de forma recurrente, sino porque, como esa escuela pública cada vez cumple menos la función que los padres demandan, estos acaban recurriendo a clases extraescolares, aplicaciones de pago, juegos educativos... que sólo aquellas familias con recursos se pueden permitir. Los ricos siempre tienen alternativa cuando un servicio público no alcanza la calidad requerida; son los pobres los que quedan atrapados y sin posibilidad de salida.

Como ven, un discurso rompedor (aunque es sensatez pura), novedoso (aunque se basa en ideas y prácticas que han funcionado durante cientos de años) y políticamente incorrecto (aunque no es más que el resultado de una vida dedicada a la docencia). Les invitamos a que escuchen el resto de la entrevista y a que lean este magnífico libro: no se arrepentirán.

