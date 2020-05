Buscando joyas ocultas en las plataformas de streaming: Movistar, Netflix, Amazon

¿Alguna vez te has conectado a las plataformas de streaming y no has sido capaz de decidir qué ver? A Juanma González y Dani Palacios les ha pasado lo mismo y, en este podcast con mando a distancia en mano, se dan una vuelta por tres de las más importantes plataformas en España a ver qué hay.

Eso sí, con su peculiar estilo, huyendo de las novedades y películas más importantes y al alcance de todos, tratando de viajar al pasado o encontrar joyas de serie B ocultas. Anímate, a ver qué encuentras con ellos.