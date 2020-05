Esta semana, Nuria Richart y Domingo Soriano se preguntan en Economía para quedarte sin amigos si hay algo que hayamos aprendido de esta crisis. Y sí, hay muchas cosas: desde cómo usar una mascarilla, qué es el R0 o cómo lavarnos las manos de forma eficaz.

También en el campo económico, el Coronavirus ha destrozado algunas certezas: por ejemplo, de repente nos hemos dado cuenta de para qué nos habría servido la austeridad. Durante años, el Gobierno español (y aquí entran PP y PSOE) ignoró las advertencias de los expertos y los toques de atención que llegaban desde Bruselas. Ahora, cuando sí sería necesario tener margen presupuestario, nuestro país se encuentra con el agua al cuello y necesitado de la asistencia o el aval de sus socios de la Eurozona.

O el plástico, un material demonizado, sobre el que se han lanzado incluso campañas para que desapareciera. ¿Qué habríamos hecho sin el plástico en esta crisis? Y no nos referimos sólo a la enorme importancia que tiene en los hospitales. También nos acordamos de su enorme utilidad para proteger a los alimentos.

En tercer lugar, nos hacemos una pregunta: ¿son los estados grandes la mejor garantía en momentos excepcionales? ¿Cuando llegan los problemas: no hay nada como tener un enorme sector público? Singapur, Corea, Australia (países con un peso del sector público sobre el PIB muy inferior al de España, Francia o Italia) nos demuestran que no. No queremos decir que se pueda establecer una correlación en sentido contrario. Pero sí que el discurso habitual en Europa: un estado fuerte es un estado grande no es cierto. Nuestra apuesta: estados más pequeños, que quieren abarcar menos, pero aprietan más.

Nassim Nicholas Taleb también tiene un hueco en nuestro podcast. El economista libanéss puede ser un polemista profesional y un tanto fanfarrón... pero lleva décadas demostrando que es uno de los pensadores más interesantes de la actualidad. Esta crisis nos ha demostrado, de nuevo, tiene razón cuando nos alerta sobre los eventos inesperados y, más importante todavía, sobre la necesidad de construir sistemas antifrágiles y en los que aquellos que tomen las decisiones soporten también las consecuencias de las mismas.

