Un debate diferente sobre el confinamiento: España, Suecia, normas y responsabilidad

El Coronavirus ha cambiado nuestras vidas de una forma que no hubiéramos imaginado hace apenas unas semanas. Quizás por eso, en España no ha existido demasiado debate sobre las medidas sobre el confinamiento, la apertura o no de la economía, las formas de contagio o la duración del Estado de Alarma. Un poco de ruido político, centrado en el pulso entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid... y poco más. Por eso, esta semana, Economía para quedarte sin amigos (aquí todos los episodios del podcast de economía de Libertad Digital) sigue con sus especiales sobre la pandemia y, sobre todo, nuestra respuesta a la misma.

Sin embargo, estamos hablando de derechos fundamentales. Y habría que preguntarse si todas las medidas aprobadas eran necesarias o si no se podrían conseguir los mismos resultados con una norma que no cercenase algunas de nuestras libertades básicas. Para hablar sobre todos estos temas, Nuria Richart y Domingo Soriano invitan esta semana a Mario Noya y Juan Manuel Sabuugo.

Entre todos se hacen preguntas incómodas y plantean respuestas diferentes, quizás no de blanco o negro, pero sí intentando ver todos los ángulos del problema. Por ejemplo, viendo las medidas en cada país y los resultados obtenidos, da la sensación de que la clave no está en ser más o menos duro, sino en haberse anticipado a la expansión de la epidemia. Por eso, la pregunta clave es ¿está España ahora preparada para el desconfinamiento?

¿Y la duración del mismo? ¿Lo que vale para una semana es también necesario para dos meses? ¿No hay alternativas? Y una cuestión ca clave: para qué está usando el Gobierno ese tiempo?

En este punto, los gobiernos tienen dos grandes opciones ante sí:

- La primera alternativa se centra en normas muy estrictas, que consiguen el objetivo (contener epidemia) a base de arrasarlo todo lo demás. Son normas que no dejan ningún margen al ciudadano: prohibido salir de casa... y punto

- La segunda opción consiste en informar claramente sobre lo que es peligroso y dejar cierto margen al ciudadano

Sabugo, Noya, Soriano y Richart se preguntan si la alternativa escogida en España (normas muy estrictas y poco margen de interpretación para los ciudadanos) no puede terminar siendo peor: al final, estamos más pendientes de cumplir la norma que de no contagiar o ser contagiado (que debería ser el objetivo para todos).

De Suecia a Singapur, pasando por España, nuestros invitados se preguntan si estamos preparados para la fase que iniciamos esta semana. Con más preguntas que respuestas concluyentes. Y, sobre todo, con una mirada diferente sobre una epidemia que seguirá ahí durante meses (sí, el Covid, pero también los gobiernos que creen haber encontrado la excusa perfecta para ignorar las restricciones que están ahí para controlarles).

