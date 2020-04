La mejor y la peor noticia del coronavirus: de la esperanza en la ciencia al abismo económico

Esta semana, Economía para quedarte sin amigos tiene dos caras muy diferentes. Por una lado, la de la esperanza: en la primera parte de este podcast, nuestro viejo amigo, Luis I. Gómez, uno de los mejores divulgadores científicos españoles, nos explicará cómo van las diferentes líneas de investigación que se han abierto para luchar contra el Coronavirus. Y sí, aunque nos cueste creerlo, es optimista y nos transmite esa mirada confiada hacia el futuro: quizás en unas semanas podamos ver grandes avances en la lucha contra la pandemia que nos tiene recluidos en casa.

Desgraciadamente, no todo pinta igual de bien en el futuro a medio plazo: incluso aunque logremos contener la pandemia, el daño al tejido productivo español habrá sido terrible. Por eso, Nuria Richart y Domingo Soriano dedican la segunda parte del programa a analizar las medidas económicas del Gobierno y a plantear alternativas a las mismas. Y no son especialmente optimistas: España no sólo será (casi con total seguridad) el país del mundo con más muertos por millón de habitantes; también estaremos entre los que se vean más afectados por la crisis económica que se desarrolla en estas semanas. En nuestro caso, será más profunda y tardaremos más tiempo en salir de la misma.

