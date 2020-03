Alfonso Ussía escribió este martes en su perfil de Twitter: “Me acaba de comunicar mi director que mañana, por primera vez en 15 años, no saldrá por censura interior mi artículo en La Razón”. Al día siguiente, Francisco Marhuenda declaraba en Es la mañana de Federico de esRadio que el texto que mandó su columnista contenía “imprecisiones” y que el principal problema radicaba en que Ussía “decidió que no tenía por qué compartir página conmigo”.

Este viernes, también en el espacio de Federico Jiménez Losantos, Ussía ha querido dar su versión de los hechos, señalando que lo referido por Marhuenda es sólo un punto “pequeñísimo de este gran problema que tenemos nosotros”.

“Siempre hay consejeros indiscretos –ha dicho Ussía–. Sabía que estaba un poco señalado porque nunca tragué con el asunto de La Sexta y las ambigüedades de Susanna Griso, etcétera. Seguí escribiendo en La Razón con plena libertad”.

Tal y como dijo Marhuenda, el columnista ha dicho que hace unos días le llamó “el vicedirector, Alfredo Semprún, gran amigo mío de siempre, para decirme que se había modificado mi página y que iba a escribir con Marhuenda, el director. El director que me dio la página con Mauricio Casals. Yo dije que eso había que advertirlo un poquito antes”. “He escrito toda mi vida siempre con otro al lado, incluso con Federico, con Jaime Campmany, con Antonio Mingote, con José Luis Alvite… Era la forma de ponerme un poco la zancadilla. Entonces le dije: ‘Mira, yo no quiero escribir con Paco Marhuenda. Lo siento muchísimo. Porque no me apetece’”, ha añadido.

El escritor ha continuado relatando que, “al día siguiente me llamó ya Paco”, y que éste “estaba un poco dolido por lo que le había dicho a Semprún”. “Entonces, le dije a Semprún que le iba a enviar un formato de artículo más breve que se iba a llamar “Pequeños episodios nacionales”. Me dijo Marhuenda que bajo ningún concepto ese articulito iba a ser publicado, porque afectaba mucho a la empresa. Y no le afectaba nada: los dos personajes fundamentales de ese artículo eran el Rey Juan Carlos y el conde de Godó. ¿Godó es el dueño de la empresa? Marhuenda dijo que no lo publicó porque eso no lo había constatado. ¿Con el Rey, que me dio permiso para contarlo?”, ha agregado.

En vista de los acontecimientos, Ussía ha entendido que “La Razón considere que no sea una persona útil para ese periódico, pero estas cosas hay que hacerlas con mucha más cordialidad”. ¿Hay posibilidad de reconciliación? Responde: “Es muy difícil ya. No puede haber marcha atrás. Entre otras cosas, porque he sido muy respetuoso con ellos, 16 años, y quiero respetarles su decisión. Su decisión es prescindir de mí. Eso sí, que me lo digan con más claridad y sin rodeos catalanes”.

Finalmente, preguntado sobre si tiene ya algo en mente, Ussía ha respondido que, “en este momento, no tengo ningún plan. Estoy en el precipicio, porque yo no vivo más que de esto”.