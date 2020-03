Marhuenda da su versión de la supuesta censura a Alfonso Ussía

Este martes, Alfonso Ussía escribía en su perfil de Twitter: “Me acaba de comunicar mi director que mañana, por primera vez en 15 años, no saldrá por censura interior mi artículo en La Razón”. El comentario alcanzó gran repercusión en la red social y, de hecho, el columnista se convirtió en trending topic.

Este miércoles, Francisco Marhuenda ha comentado lo ocurrido en Es la mañana de Federico de esRadio. El director de La Razón ha dicho que “es todo bastante asombroso: Ussía ha publicado siempre lo que le ha dado la gana”, atacando “al propietario del periódico, en paz descanse, mi querido amigo José Manuel Lara, a Planeta, a La Sexta, a Antena 3… Ha dicho lo que ha querido”.

“En los últimos días ha hecho artículos durísimos contra el Gobierno. Por cierto, en la misma línea que el diario”, ha continuado el periodista catalán, precisando que “el lunes, mi subdirector, Alfredo Semprún, le llamó para decirle que el director del periódico, perdona, soy yo, iba a escribir con él todos los días en su página. Y en un ataque sorprendente, decidió que él no tenía por qué compartir página conmigo, que la página era suya, por lo visto debe ser propietario de la página, y que dejaba de escribir. Claro, nos quedamos todos asombrados”.

Marhuenda ha señalado que, al día siguiente, llamó a su columnista y le dijo: “Oye, el artículo que has mandado contiene imprecisiones. Es algo que me han desmentido directamente los afectados”. “Porque aunque dijo que no iba a volver a escribir, decidió mandar un artículo y tal”, añadió.

El director de La Razón insistió en que “durante 12 años, (Ussía) ha publicado lo que le ha dado la gana. Incluso cuestiones que nos han traído sentencias condenatorias que nos han costado mucho dinero al periódico”, y lamentó “la deslealtad de poner un tuit diciendo que yo le había censurado. Ahí su conciencia. Ha hecho un daño terrible a una empresa con 200 familias”. “Éramos muy amigos, estoy muy dolido y, en lo personal, no quiero nada más con él. Esa es la verdad, es contrastable”.