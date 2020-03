Juan Pablo Polvorinos ha entrevista en Es Noticia a la misionera española Ester Palma que vive en Corea del Sur y ha explicado cuáles son las claves del éxito del país asiático en su lucha contra el coronavirus.

Ester Palma asegura a esRadio que mira "con terror la situación de España" y ha explicado que en Corea del Sur "el factor más determinante en la lucha contra el coronavirus ha sido el factor tiempo que el Gobierno ha usado a su favor". Con apenas 50 casos en la ciudad de Daegu "se le rogó a la gente que no se moviera", algo que la población cumplió escrupulosamente, "se hace porque todos saben que es una cosa muy seria".

Negligencias de Sánchez con el coronavirus

Esa medida hace que "cuando no le das oportunidades al virus de moverse le cortas la fuerza". Un factor tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desperdiciado pese a tener el ejemplo de China, Corea e Italia. "El Gobierno de España lo ha ignorado con negligencias gravísimas y ahora se está pagando el precio con la subida exponencial de casos de coronavirus".

El segundo factor, "que el Gobierno de España también conocía, porque la OMS ya lo decía desde antes del 9 de marzo", es "dar información veraz, ágil, transparente y muy sincera a la ciudadanía". De esa forma, en Corea del Sur "se informó desde el principio de la gravedad de la situación".

Corea del Sur tenía los test preparados

Tener un gobierno que se toma en serio la gravedad de la situación desde el principio hace que "a mitad de enero en cuanto salió el genoma del virus en China el gobierno, en coordinación con los institutos de investigación y las farmacéuticas, empezó a preparar los test". Así "cuando el coronavirus llegó ya había test de sobra y estaba todo preparado".

Información veraz y transparente

En cuanto a la transmisión de la información, Ester Palma ha explicado que "el gobierno manda un SMS a todos los ciudadanos cuando hay grandes catástrofes como un terremoto". En el caso del coronavirus "cuando a la ciudad en la que vivo llegó el primer caso nos llegó un mensaje diciendo que se había contagiado una persona y de qué barrio era".

Por si no fuera suficiente, "en la página del ayuntamiento te dice dónde ha estado esa persona en los últimos tres días". La misionera española ha subrayado la importancia de "hacer el seguimiento de cada uno de los casos" ya que "no puedes dejar que este virus esté por la calle contagiando a una persona y otra y tú no sepas a quién ha contagiado y qué camino ha seguido". Algo tan básico que además "lo llevaba diciendo la OMS desde hace mucho tiempo".