Dieter Brandau ha entrevistado a los guardias civiles que trabajaron en la búsqueda de Olivia, la niña secuestrada por su madre en Polonia durante ocho años. En el transcurso de la entrevista, los agentes han sido sorprendidos por el padre de la pequeña, Alberto Encinas, que les ha agradecido su trabajo durante los años que ha durado la investigación.

El teniente Palomo ha desvelado que "fue un momento muy especial cuando nos comunicaron que la Policía polaca había encontrado a la niña. Se lo comuniqué a Alberto y estaba eufórico". Por su parte, el padre de Olivia ha asegurado que está muy feliz por el retorno de su hija pero ha puesto el acento en los niños que siguen secuestrados por alguno de sus progenitores "¿Y esos niños que se han quedado atrás y no han podido volver? Cuando me pongo a pensar en los otros papás se me saltan las lágrimas".