El dueño del restaurante incendiado al que ayudó Josep Bou le sorprende en esRadio: "Es mi héroe"

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, no dudó en actuar ante un pequeño incendio que afectó a la fachada de un restaurante ubicado junto a la sede del PP en la ciudad condal. Bou trató de extinguir las llamas primero utilizando una manguera y posteriormente decidió subirse a un andamio y usar un extintor que tenían en la sede del partido.

"Hay una cosa que es lo más importante: la acción tiene que acompañar a la idea. La idea es servir a Barcelona en la seguridad y a los comercios y restaurantes", así ha respondido Bou al ser preguntado por los hechos en Es la tarde de Dieter. El candidato al consistorio barcelonés ha explicado que la "situación no era sencilla" porque el fuego estaba "a punto de alcanzar la primera planta". Bou, incluso, decidió dar la orden de desalojar las viviendas de la planta superior al restaurante "como si fuera el alcalde, había que tomar la iniciativa".

El popular ha explicado que cuando se percató de que los bomberos no llegaban hasta el lugar decidió pasar a la acción. "Me encaramo rápidamente arriba, subo el andamio, una planta o dos plantas, pido la manguera y ahí me engancho para soltar agua". El candidato ha defendido que él hizo lo que tenía que hacer: "Como alcalde de la cuidad actúe como tenía que actuar defendiendo la ciudad".

En mitad de la entrevista, el popular ha sido sorprendido por Juan Garrido, encargado del restaurante afectado por la llamas, Il Commendatore. "Yo ya le he dicho personalmente que es mi héroe. Está invitado a una pizza cuando quiera". El encargado ha añadido que Bou "reaccionó muy bien, como un alcalde. Subirse arriba y reaccionar con el extintor y apagar el fuego rápido. Se lo agradecemos de corazón".