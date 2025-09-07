La Biblioteca de Elia: Bibi va a la escuela

Últimos audios
- TDND: ¿Por qué se ha disparado la bolsa española?Javier Campos, analista senior y cogestor del fondo AzValor Iberia, visita Tu Dinero Nunca Duerme para analizar la situación del mercado.
- Tacho Arrimadas: "En plazos de hasta 5 o 6 años, los fondos mixtos son una opción muy interesante"El director de desarrollo de negocio de Santalucía AM repasa las previsiones de su gestora para 2025 en su balance de septiembre.
- Cine, series y cartelera: Romería, costumbrismo, fantasía e intimismoJuanma González nos trae estrenos geniales para la semana: Romería, 13 días 13 noches y más. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: El barrio pintado de Ribadavia, la vida de Jorge Juan y las vacaciones en septiembreJavier Urra sobre las relaciones difíciles, las pinturas que embellecen el barrio de Ribadavia, la vida de Jorge Juan y las vacaciones en septiembre.
- El Planeta de Pascua: Jorge Juan, el sabio español, y la Tierra achatadaRoberto Pascua nos cuenta la historia de Jorge Juan, el sabio español, y la confirmación del achatamiento de la Tierra. ¡No te lo pierdas!
- La Agenda Parente: Huesca es otra historia, Perú de tapas y el Día del Tamborilero en SalamancaAlicia Parente trae tres temas para disfrutar de España: Huesca es otra historia, el Festival de la Tapa peruana y el Día del Tamborilero en Salamanca
- Es La Mañana de Fin de Semana: La vida de Joan Miró, la chispa para vivir y los perros de trabajoLa vida y obra de Joan Miró, la chispa adecuada con Jesús Alcoba, el Campeonato Mundial de Perros de Trabajo y Bibi va a la escuela.
- La Biblioteca de Elia: Bibi va a la escuelaEn La Biblioteca de Elia hoy recibimos a Alejandro Rosas, autor e ilustrador de Bibi va a la escuela. ¡Dale al play!
- Ecología para todos: Campeonato Mundial de perros de trabajoEl profesor Miguel del Pino hoy nos invita a conocer el Campeonato Mundial de Perros de Trabajo. ¡Dale al play!
- Biografías: Joan Miró, el maestro de lo abstractoLa Fundació Joan Miró celebra sus 50 años y nos sumamos a ello charlando con su director Marko Daniel.¡No te lo pierdas!
