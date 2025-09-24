Tertulia de Federico: Begoña Gómez, al banquillo

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Hablemos con...: Ramón ArcusaFederico e Isabel González hablan con Ramón Arcusa pocos días después del fallecimiento de Manolo de la Calva, la otra mitad del Dúo Dinámico.
- Mundo Natural: PosidoniaFederico comenta las ventajas de este producto de Mundo Natural.
- Crónica Rosa: Letizia, a tope de power en '¡Hola!'Federico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Daniel Carande y Emilia Landaluce.
- Tertulia de Federico: Begoña Gómez, al banquilloFederico analiza junto a Paco Marhuenda, Tomás Cuesta y Rosana Laviada la última hora de las noticias y la sesión de control al Gobierno.
- Prohibido Contar Ovejas: Good morning, Vietnam… y buenas noches, ovejasDe Good Morning Vietnam a The Warriors, repasamos a los DJ’s y locutores que hicieron historia en la gran pantalla y en la pequeña.
- La Bolsa: El Ibex 35, cómodo en el nivel de los 15.100 puntosFederico comenta con Luis F. Quintero las claves de la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: Marlaska ascendió al hermano de la juez que manda al banquillo al novio de AyusoSantiago González comenta las conexiones con el PSOE de la juez que juzga al novio de Ayuso.
- Federico a las 8: Un Sánchez sin escrúpulos da lecciones de feminismoFederico analiza cómo Pedro Sánchez va dando lecciones de feminismo mientras s Gobierno es el que menos protege a las mujeres.
- Prensa Económica: Se agrava la crisis de la vivienda en EspañaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en el problema de la vivienda en España
