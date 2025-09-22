Tertulia de Federico: Cerdán, el preso que negociaba con el PP

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Cerdán, el preso que negociaba con el PPAnalizamos junto a Rubén Arranz y Alejandro Vara el nombramiento de Enriqueta Chicano al frente del Tribunal de Cuentas.
- Jiménez Losantos entrevista a Jaime de los SantosFederico entrevista al diputado y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, por el escándalo de las pulseras antimaltrato.
- La Bolsa: Importante caída en el Ibex 35Federico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño que lo hace a la baja tras las novedades de la OPA del BBVA al Sabadell.
- La República de los Tonnntos: Ángel Víctor Torres postula a Sánchez para el Nobel de la PazSantiago González comenta algunas paridas de tonnntos patrios como el ministro Ángel Víctor Torres y su estrambótica propuesta.
- La Radioteca, con Dieter BrandauCon el rigor de siempre, Dieter Brandau y su equipo lanzan un nuevo podcast de investigación firmado por Libertad Digital.
- Federico a las 8: Sánchez lidera la Intifada en la ONUFederico comenta la previa de la Asamblea de la ONU con la situación de Palestina sobre la mesa.
- Prensa económica: La okupación se desborda en la España de SánchezFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en la okupación.
- Las Noticias de La Mañana: La cumbre de la ONU con bofetada a IsraelFederico y el equipo de La Mañana comenta las otras noticias de la actualidad centrada en la cumbre de la ONU.
- Federico a las 7: El preso Cerdán impuso a Chicano para que no investigara al PSOEFederico analiza con Rosana Laviada y Silvia Riveiro el pacto de Cerdán con Casado. Gracias a Chicano no se investigó la financiación del PSOE.
- Suscríbase a los podcast