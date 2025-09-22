Menú

Tertulia de Federico: Cerdán, el preso que negociaba con el PP

Analizamos junto a Rubén Arranz y Alejandro Vara el nombramiento de Enriqueta Chicano al frente del Tribunal de Cuentas.

Es la Mañana de Federico

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano y Santos Cerdán. | Congreso.

