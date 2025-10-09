Prensa económica: La CNMV amenaza con sancionar a Sabadell y BBVA

Últimos audios
- La República de los Tonnntos: ¿Qué tiene Pilar Alegría contra el cerdo que lo prohíbe en comedores de Ceuta?Santiago González comenta la decisión del Gobierno de eliminar la carne de cerdo de los comedores de Ceuta y otros asuntos de la actualidad.
- Federico a las 8: El plan de Trump no soluciona el conflicto en GazaFederico comenta con Daniel Muñoz el plan de Donald Trump para Gaza.
- Prensa económica: La CNMV amenaza con sancionar a Sabadell y BBVALa prensa salmón sigue recogiendo la información referente a la OPA del BBVA sobre Sabadell con la CNMV avisando a ambas entidades.
- Las Noticias de La Mañana: Feijóo despierta y cita a Sánchez en el Senado en la comisión de investigación del caso KoldoFederico comenta el rifirrafe entre Sánchez y Feijóo en el Congreso que terminó con el líder del PP anunciando la citación al presidente en el Senado.
- Federico a las 7: Trump convierte el acuerdo entre Israel y Hamas en un "reality show"Federico analiza los detalles del plan de acuerdo entre Israel y Hamás junto a Rosana Laviada y Sergio Heras
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares del día centrados en el acuerdo entre Israel y Hamás con la mediación de Donald Trump.
- Federico a las 6: El Gobierno se rinde ante el Islam y prohíbe el cerdo en los colegios de CeutaFederico comenta cómo el Gobierno se rinde ante el islam en Ceuta al prohibir el cerdo en los colegios públicos, sólo se servirá carne halal.
- El encanto mediterráneo y la montaña que no esperas en el interior de Valencia y AlicanteEl Placer de Viajar nos lleva esta semana de las localidades con pasado árabe entre Valencia y Alicante al presente muy árabe pero accesible de Rabat.
- El Primer Palo, programa completo (08/10/2025): Tebas se pronuncia sobre el partido en MiamiTertulia con Paco Rabadán, Alfredo Somoza, Paul Tenorio y María Trisac
- España en el mundo: La falta de sensibilidad de España con el aniversario del 7-OCarlos Cuesta comenta con Nicolás de la Parte la decisión del Congreso de mantener el debate sobre el embargo de armas, y el plan de paz para Gaza.
