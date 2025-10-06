Prensa económica: Las constantes revisiones del INE: ¿pésimos cálculos o algo más?

Últimos audios
- Tertulia de Herrero: Vox ya quita más de un millón de votos al PPLuis Herrero analiza junto a Cristina de la Hoz y Laura Fábregas las últimas encuestas.
- Tertulia cultural: "Por decir la verdad"Luis Herrero analiza con José Luis Garci, Pedro García Cuartango y Luis Enríquez el segundo volumen de las memorias de Pedro J. Ramírez.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: El éxito de la España vaciada con el balonmanoLuis Herrero entrevista a Carlos Villagrán, segundo entrenador del Club Balonmano Nava.
- Editorial Luis Herrero: El magistrado Puente cita nuevamente a Ábalos y a Koldo en el SupremoLuis Herrero analiza las novedades judiciales que implican al exministro y a su exasesor.
- Fútbol es Radio: Victoria del Madrid en Villarreal y derrota humillante del BarçaDani Blanco comenta toda la actualidad del fútbol con Isidoro San José, José Luis Garci y Luis Herrero.
- Es Noticia: Los sobres le estallan a Sánchez, que negaba la financiación ilegal del PSOEJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo Pedro Sánchez negaba hace escasas semanas una financiación ilegal del PSOE.
- Editorial de Juan Pablo: El dinero negro persigue a SánchezJuan Pablo Polvorinos analiza los indicios que baraja el Tribunal Supremo que podrían apuntalar la financiación irregular del PSOE.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Suscríbase a los podcast