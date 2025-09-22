Últimos audios
- La República de los Tonnntos: Ángel Víctor Torres postula a Sánchez para el Nobel de la PazSantiago González comenta algunas paridas de tonnntos patrios como el ministro Ángel Víctor Torres y su estrambótica propuesta.
- Federico a las 8: Sánchez lidera la Intifada en la ONUFederico comenta la previa de la Asamblea de la ONU con la situación de Palestina sobre la mesa.
- Prensa económica: La okupación se desborda en la España de SánchezFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en la okupación.
- Las Noticias de La Mañana: La cumbre de la ONU con bofetada a IsraelFederico y el equipo de La Mañana comenta las otras noticias de la actualidad centrada en la cumbre de la ONU.
- Federico a las 7: El preso Cerdán impuso a Chicano para que no investigara al PSOEFederico analiza con Rosana Laviada y Silvia Riveiro el pacto de Cerdán con Casado. Gracias a Chicano no se investigó la financiación del PSOE.
- Los titulares de la prensa del día 22/09/25Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los titulares y noticias centradas en el escándalo de los fallos de las pulseras contra maltratadores.
- Federico a las 6: La imbecilidad de Occidente haciendo el caldo gordo al antisemitismoFederico comenta cómo países occidentales están reconociendo a Palestina y otras noticias de la actualidad.
- El Programa de Cuesta: del escondite del 'hermanísimo' a la fiesta que señala al PSOECarlos Cuesta analiza cómo David Sánchez estuvo viviendo en Moncloa y otros asuntos de la corrupción socialista.
- Entrevista con Pablo RodrigoEntrevista con Pablo Rodrigo, jugador profesional que ha sufrido dos graves lesiones de rodilla y cuenta su experiencia en redes sociales.
- Entrevista con Valdis y Kristaps ValtersEntrevista con Valdis Valters, legendario exjugador letón de la URSS, y su hijo Kristaps, que pasó varias temporadas en la competición española.
- Suscríbase a los podcast