La República de los Tonnntos: Ángel Víctor Torres postula a Sánchez para el Nobel de la Paz

Santiago González comenta algunas paridas de tonnntos patrios como el ministro Ángel Víctor Torres y su estrambótica propuesta.

Es la Mañana de Federico

El presidente de España, Pedro Sánchez (i), abraza al al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres (d), este domingo durante el 15º Congreso del PSOE de Canarias. | EFE

