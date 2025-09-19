Menú

La República de los Tonnntos: El ridículo de la izquierda al atacar al ejército israelí

Santi González comenta cómo la izquierda critica al ejército israelí por avisar a los gazatíes antes de los ataques para que se pongan a salvo.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Santi González comenta cómo la izquierda critica al ejército israelí por avisar a los gazatíes antes de los ataques para que se pongan a salvo.
Torre Mushtaha en ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025. | EFE/HAITHAM IMAD

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado