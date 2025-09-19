La República de los Tonnntos: El ridículo de la izquierda al atacar al ejército israelí

Últimos audios
- Tertulia de Federico: Ana Redondo, promotora de pulseras AliExpress para asesinosFederico analiza junto a Carlos Cuesta, Luis Balcarce y Rosana Laviada la historia de las pulseras suelta asesinos.
- Especial centros de menores: Así funcionan los pisos tuteladosVanessa Vallecillo sigue abordando el asunto de los centros de menores y recuerda el asesinato de Belén en un piso tutelado de Badajoz.
- Prohibido Contar Ovejas – Gatos de cine y estrenos que rugenDe las novedades de Limp Bizkit y The Black Crowes al teatro de Dani Rovira y los gatos más icónicos del cine. Una noche de estrenos y sorpresas.
- Federico a las 8: Merz ridiculiza a Sánchez.Federico analiza cómo el canciller alemán, Friedrich Merz, ha humillado a Sánchez en La Moncloa al evidenciar su soledad respecto a su apoyo a Gaza.
- La República de los Tonnntos: El ridículo de la izquierda al atacar al ejército israelíSanti González comenta cómo la izquierda critica al ejército israelí por avisar a los gazatíes antes de los ataques para que se pongan a salvo.
- Las Noticias de la Mañana: La Guardia Civil certifica la autenticidad de los audios de Koldo GarcíaFederico comenta cómo la Guardia Civil acredita que los audios en los que Santos Cerdán y Ábalos hablan de "negocios" y prostitutas son auténticos.
- Prensa económica: El gráfico viral que la izquierda no entiende y que explica por qué se dispara la viviendaLM publica cómo "hay una correlación del 97% entre la caída de la oferta y la subida de los precios", explica Fernando Pinto.
- Federico a las 7: No, Sánchez, el antisemitismo no es un mensaje universalEl canciller alemán le demuestra a Sánchez, en Moncloa, que el antisemitismo no es un mensaje universal. Lo cuenta Federico junto a Rosana y Vanessa.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la visita del canciller alemán que escenificó sus diferencias con Sánchez.
- Federico a las 6: La Fiscalía preocupada por Gaza mientras la chapuza de las pulseras desprotegió a mujeres maltratadasFederico analiza cómo la Fiscalía ha tenido que reconocer que el fallo de las pulseras telemáticas absolvió a acusados de violencia de género.
