La República de los Tonnntos: Sánchez hace de "hooligan" y se carga La Vuelta a España

Últimos audios
- Jiménez Losantos entrevista a Isabel Díaz AyusoFederico entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la suspensión de la etapa final de La Vuelta en Madrid.
- Tertulia de Federico: Sánchez busca una tragediaFederico entrevista a Ayuso y comenta con Paco Rosell, Bieito Rubido y Rosana Laviada cómo Sánchez busca una tragedia jaleando a los manifestantes.
- La Bolsa: El Ibex 35 recupera el terreno perdido y vuelve a los 15.300 puntosFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: Sánchez hace de "hooligan" y se carga La Vuelta a EspañaSantiago González analiza la repercusión que ha tenido la cancelación del final de La Vuelta a España tras los ataques alentados desde el Gobierno.
- Federico a las 8: Sánchez destroza la imagen de España por interés personalFederico aborda con Daniel Muñoz la estrategia de polarización promovida por el Gobierno y que ahora tiene a La Vuelta como ejemplo.
- Las Noticias de La Mañana: Los mensajes incendiarios del Gobierno para reventar La VueltaFederico comenta los mensajes lanzados por Pedro Sánchez y sus ministros alentando los altercados violentos para reventar La Vuelta.
- Prensa económica: La cruda realidad de la economía española que esconde SánchezLM publica un lunes negro de Rotellar en el que desmonta el crecimiento económico de Sánchez, "es a corto plazo y basado en gasto, déficit y deuda".
- Federico a las 7: Sánchez alimenta hordas violentas para reventar La Vuelta a EspañaFederico analiza junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo lo sucedido en las últimas horas en Madrid tras la suspensión de La Vuelta.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en los violentos disturbios provocados por la izquierda más radical.
- Federico a las 6: Sánchez alienta los disturbios que cancelaron La VueltaFederico analiza la imagen lamentable de España con graves disturbios de la izquierda más violenta alentada por Sánchez como cortina de humo.
