La República de los Tonnntos: Santaolalla tuvo que ser cortada por decir que la mujer de Ábalos no debería ser creída

Últimos audios
- Tertulia de Federico: La "españas" de Broncano y MarilóFederico analiza la actualidad del día con Joaquín Manso, Rubén Arranz y Rosana Laviada y entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo.
- Jiménez Losantos entrevista a Cayetana Álvarez de ToledoFederico entrevista a la vicesecretaria del PP, portavoz adjunta del GPP en el Congreso y de la Comisión Constitucional, Cayetana Álvarez de Toledo.
- La Bolsa: Los inversores se fían más de Grecia que de FranciaFederico comenta con Beatriz García la apertura en verde del parqué madrileño.
- Prohibido Contar Ovejas: And the winner is... ¡¡Dani Palacios!!Programa 212 que convertimos en el 200 con un concurso especial donde Dani Palacios se convierte en el ganador indiscutible.
- La República de los Tonnntos: Santaolalla tuvo que ser cortada por decir que la mujer de Ábalos no debería ser creídaSantiago González comenta la última parida de Sarah Santaolalla y otros tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Armengol, la censora de Sánchez en el CongresoFederico aborda con Daniel Muñoz el papel de la presidenta de la Cámara Baja en el Pleno de control al Gobierno.
- Prensa económica: El miedo se extiende en Europa: ¿se acabó el estado del bienestar?LM publica cómo en Francia y Alemania empiezan a admitir el agotamiento de un modelo basado en el despilfarro y la cronificación del déficit.
- Las Noticias de La Mañana: El mensaje de Illa con motivo de la Diada, la fiesta basada en mentirasFederico comenta el mensaje de Illa con motivo de la Diada catalana, una fiesta basada en mentiras.
- Federico a las 7: La decadencia intelectual de BolañosFederico analiza la doble vara de medir de Armengol en el Congreso. Repasa la sesión de control junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en cómo Putin ha introducido la guerra en la UE al sobrevolar con drones Polonia.
