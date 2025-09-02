Menú

La República de los Tonnntos: El fracaso de "la armada biodramina"

Santiago González comenta cómo la flotilla propagandística a Gaza que salió de Barcelona sólo llegó a Barcelona.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Santiago González comenta cómo la flotilla propagandística a Gaza que salió de Barcelona sólo llegó a Barcelona.
FOTODELDIA BARCELONA, 31/08/2025.- La activista Greta Thunberg, que este domingo partirá desde Barcelona en la flotilla con destino a Gaza, ha señalado que esta delegación formada por una veintena de embarcaciones, a las que se sumarán otras que zarparán de otros puertos, no trata sólo de llevar ayuda a la población: "ésta no es una misión de caridad, es un acto de solidaridad" para reclamar el fin del asedio de esos territorios de Palestina. EFE | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado