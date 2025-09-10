Últimos audios
- La República de los Tonnntos: Patxi López, el "intelectual alternativo" que no sabe nada sobre los prostíbulos de BegoñaSantiago González comenta la última de Patxi López y otras palabras de tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Mañana negra para el matrimonio Sánchez-GómezFederico aborda con Daniel Muñoz la previa del Pleno en el Congreso y del interrogatorio a Begoña Gómez.
- Federico a las 7: "Veremos a Sánchez acompañando a Begoña a la cárcel"Federico repasa con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo la apretada agenda del día: "A los Sánchez- Gómez les importa su negocio, no la verdad".
- Prohibido Contar Ovejas: Deadpool un antihéroe con banda sonora irreverenteEntre rap, pop ochentero y cameos inesperados, repasamos la irreverente banda sonora que convirtió a Deadpool en un icono.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en el auto del juez Hurtado sobre los delitos que habría cometido el Fiscal General.
- Federico a las 6: García Ortiz pretende seguir siendo Fiscal General aunque le condenenFederico analiza cómo el Fiscal General de Sánchez, que no dimitió tras su imputación y procesamiento, pretende no hacerlo aunque sea condenado.
- El Primer Palo (09/09/2025): Programa completo; La Vuelta vive un nuevo caosTertulia con Paul Tenorio, Rodrigo Marciel, Alfredo Somoza y Dani Blanco
- Las consecuencias económicas del Sanchismo, con Domingo Soriano: Lo que el Gobierno oculta de la guerra con RyanairCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan la milmillonaria deuda del Gobierno con las aerolíneas que el Ejecutivo oculta tras los cierres de Ryanair.
- El Primer Palo (09/09/2025): El ring; Canelo - CrowfordJaime Ugarte y Emilio Marquiegui hablan del próximo combate
- Entrevista a Rocío Albert, consejera de Economía de la Comunidad de MadridCarlos Cuesta entrevista a la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, sobre la quita de deuda catalana.
