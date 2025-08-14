Últimos audios
- Boletín de las 12:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Entrevista a Asun González y Carmen Salas, autoras del libro '¿Qué como con SIBO?'Ana Mateu habla con Asun González, bióloga y asesora nutricional y Carmen Salas, fisioterapeuta y divulgadora sobre salud, alimentación y nutrición.
- Belleza: Belleza y bienestar en 'Palasiet Wellness Clinic & Thalasso'Ana Mateu y Teresa de la Cierva hablan con Joaquín Fernost, director de Palasiet Wellness Clinic & Thalasso.
- Belleza: Calcomanías y Protector solarAna Mateu y Teresa de la Cierva hablan sobre las calcomanías y protector solar
- Crónica Rosa: Jaime Anglada, "estable dentro de la gravedad" y con el apoyo de su familia y el rey FelipeAna Mateu comenta toda la actualidad del corazón con Verónica Caso, Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos
- Prohibido Contar Ovejas: De McCartney a Hendrix. Canciones que nacieron en un sueñoDe The Beatles a Florence + The Machine, repasamos grandes canciones inspiradas por sueños, entre lo onírico y la genialidad musical.
- Tertulia de Federico: Un Gobierno irrelevante dentro y fuera de EspañaDaniel Muñoz analiza con Maite Rico y Carmelo Jordá la actualidad y la caída de España en la irrelevancia internacional desde que gobierna Sánchez.
- La Bolsa: El Ibex 35 llega a los 15.000 puntosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: No hemos aprendido ninguna lección de la DANADaniel Muñoz comenta la bronca política por la gestión de los incendios y ha recordado lo que sucedió con la DANA de Valencia.
- Entrevista a José Ignacio Landaluce, alcalde de AlgecirasDaniel Muñoz entrevista al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras el veto de EEUU a su puerto.
