Menú

Federico a las 7: Sánchez se confina en La Mareta

Daniel Muñoz comenta la desaparición del presidente del Gobierno que sigue sin dar cara escondido en el palacio de veraneo de La Mareta.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Daniel Muñoz comenta la desaparición del presidente del Gobierno que sigue sin dar cara escondido en el palacio de veraneo de La Mareta.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado