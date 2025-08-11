Federico a las 7: El Gobierno reparte a los ilegales por España con total opacidad

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio traen toda la actualidad.
- Recetuits: Con Saúl Sanz, de Treze y TerzioAna Mateu y Alberto Fernández hablan con el chef Saúl Sanz de Treze y Terzio.
- Qué me pasa, doctor: La menopausiaAna Mateu entrevist a la Dra. Isabel Rosas sobre la menopausia.
- Crónica Rosa: Lamine Yamal y Nicki Nicole, ¿nueva pareja del verano?Ana Mateu comenta toda la actualidad rosa con Emilia Landaluce, Paloma Barrientos, Verónica Caso y Carlos Pérez Gimeno
- Tertulia de Federico: El fiscal Stampa, otro objetivo de la cloaca socialistaDaniel Muñoz analiza con Silvia Riveiro, Alejandro Vara y Tomás Cuesta la oferta de Leire Díez para obtener información sensible sobre Anticorrupción.
- Así está la situación del incendio de Las MédulasDelegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, por el incendio en Las Médulas.
- La Bolsa: El indicador volando hacia los 15.000 puntosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño con cifras cercanas al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
- Federico a las 8: España no pinta nada en OccidenteDaniel Muñoz analiza el papel de España en el contexto internacional junto con el analista Florentino Portero.
- Entrevista a Florentino PorteroDaniel Muñoz entrevista al analista Florentino Portero por la situación en Gaza y otros asuntos de política internacional.
- Prensa económica: Así se queda Hacienda con más del 40% de tu salarioDaniel Muñoz y Luis F. Quintero comentan los principales titulares de la prensa salmón.
- Suscríbase a los podcast