Crónica Rosa: Mar Flores, protagonista de la semana

- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Mundo Natural: Sérum facial Posidonia mediterraneusVerónica Caso comenta las ventajas de este producto de Mundo Natural.
- Los Libros: 'He dicho silencio', de Joaquín Álvarez BarrientosFederico y Andrés Amorós hablan con el escritor Joaquín Álvarez Barrientos por He dicho silencio.
- Crónica Rosa: Mar Flores, protagonista de la semanaFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Alaska y Beatriz Miranda.
- Tertulia de Federico: Feijóo dice a Sánchez que si "tiene miedo de acabar usted mismo en el juzgado"La voz de Feijóo que no se escuchó en la sesión de control. Federico comenta con Tomás Cuesta y Marhuenda el regreso de Sánchez al Congreso.
- La República de los Tonnntos: Patxi López, el "intelectual alternativo" que no sabe nada sobre los prostíbulos de BegoñaSantiago González comenta la última de Patxi López y otras palabras de tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Mañana negra para el matrimonio Sánchez-GómezFederico aborda con Daniel Muñoz la previa del Pleno en el Congreso y del interrogatorio a Begoña Gómez.
- Prensa económica: Lamentable estado de las carreteras mientras Puente construye un gimnasio para sus funcionariosLM publica cómo el 52% de las carreteras tiene deterioros de gravedad mientras Puente hace un gimnasio para que sus funcionarios hagan yoga y pilates.
- Las Noticias de La Mañana: Bombardeo de Israel en Qatar contra la cúpula de HamásFederico comenta cómo el Ejército israelí ha emprendido un bombardeo de "precisión" en Doha contra la cúpula de la organización terrorista.
- Federico a las 7: "Veremos a Sánchez acompañando a Begoña a la cárcel"Federico repasa con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo la apretada agenda del día: "A los Sánchez- Gómez les importa su negocio, no la verdad".
